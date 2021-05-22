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Kan donduran olay! Boğazına kablo bağlayıp kendini yaktı

22.05.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da evde yalnız yaşayan Selçuk Teker (61), yangın çıkan evinde ölü olarak bulundu. İtfaiye yardımıyla kapıyı kırıp içeri giren polis, Teker'in ölmeden önce boğazına kablo bağladığı ve yanıcı bir madde kullanarak, kendisini yakmak suretiyle yaşamına son verdiğini belirledi.

Kan donduran olay! Boğazına kablo bağlayıp kendini yaktı

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir mahallesi Zambak Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Evden çıkan dumanı gören apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırıp içeriye giren ekipler, Selçuk Teker'in cansız bedeniyle karşılaştı. Teker'in ölmeden önce boğazına kablo bağladığı ve daha sonra yanıcı bir madde ile kendini yakarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

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Polis, Teker'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatırken cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar antalya yangın
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