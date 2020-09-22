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Kan donduran olay! Boynunda halatla ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2020 17:54 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçen hafta sosyal medyadan 'Herkes ölümden korkuyor' diye paylaşımda bulunan Oğuz N. (31), bugün bir ucu otomobile, diğer ucu boynuna bağlanmış halatla ölü olarak bulundu. Oğuz N.'nin ağzında maske bulunması da dikkat çekti. Oğuz N.'nin intihar ettiğini değerlendiren ekipler, soruşturmayı sürdürüyor.

Kan donduran olay! Boynunda halatla ölü bulundu

Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi Asmaca Yaylası yolu üzerinde saat 13.30 sıralarında, bir otomobilin ön tarafına bağlanmış halatla boynundan asılı halde, boşlukta hareketsiz duran kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede cesedin, Oğuz N.'ye ait olduğu tespit edildi.

Oğuz N.'nin ağzında maske bulunması da dikkat çekti.

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GEÇEN HAFTA PAYLAŞIM YAPMIŞ

Öte yandan Oğuz N.'nin 14 Eylül'de yaptığı bir paylaşımında, 'Herkes ölümden korkuyor. Çünkü herkes nur içinde yatmayacağını iyi biliyor' yazdığı görüldü. Oğuz N.'nin intihar ettiğini değerlendiren ekipler, soruşturmayı sürdürüyor.
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DHA

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