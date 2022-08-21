HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran olay! Dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu

Kan donduran olay! Dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu

21.08.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetlerin kimlikleri ve ölüm nedenlerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. İşte kan donduran haberin detayları...

Kan donduran olay! Dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu

Kilis’in Topdağı köyü yol kenarındaki boş arazide 100 metre arayla 2 kadın cesedi bulundu.

a

Hayvan otlatan çoban, Merkez ilçeye bağlı Topdağı (Kefiz) köyü yol kenarında 100 metre arayla boş arazide hareketsiz yatan iki kadını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

B

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede yol kenarında bir kadın cesedi ve yaklaşık 100 metre gerisinde 1 kadının daha cesedini buldu.

C

Ekipler, kadınların kimliklerini tespit etmeye çalışırken, olay yerine gelen Cumhuriyet Başsavcısı da inceleme yaptı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çobanlar durumu fark etti... Bu halde telef oldu!Çobanlar durumu fark etti... Bu halde telef oldu!
Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı! Ekipler olaya müdahale etti...Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı! Ekipler olaya müdahale etti...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut ve kira fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Tarih verdi...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut ve kira fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Tarih verdi...
Anahtar Kelimeler:
Kilis ceset
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çevreyi rahatsız eden kişilere motokuryeden Mike Tyson yumruğu!

Çevreyi rahatsız eden kişilere motokuryeden Mike Tyson yumruğu!

Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu!

Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu!

Survivor Ayşe'nin yatak pozu takipçilerini kızdırdı

Survivor Ayşe'nin yatak pozu takipçilerini kızdırdı

Galatasaray istediğini aldı... Nwakaeme ile şaşırtan anlaşma!

Galatasaray istediğini aldı... Nwakaeme ile şaşırtan anlaşma!

Kazalarla ilgili Bakan Soylu'dan yeni açıklama

Kazalarla ilgili Bakan Soylu'dan yeni açıklama

Yarı çıplak halde cesedi bulunmuştu! Erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti

Yarı çıplak halde cesedi bulunmuştu! Erkek arkadaşı cinayeti itiraf etti

İlginizi Çekebilir

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.