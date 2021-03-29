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Kan donduran olay! Genç kadına kanlı çarşafla ölüm tehdidi

29.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 9 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan kadının evine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler daire kapısına tehdit notu, bıçak ve kanlı çarşaf bırakarak kayıplara karıştı. Polis müracaat üzerine hemen soruşturma başlatırken, zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

Kan donduran olay! Genç kadına kanlı çarşafla ölüm tehdidi

Akıllara durgunluk veren olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Profesör Tezok Caddesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Gülşen Y. isimli kadının daire kapısına gelen kişi ya da kişiler önce tehdit ve hakaret içerikli not bıraktılar. Kısa süre sonra daire kapısına yeniden gelen kimliği belirsiz şahıslar bu sefer de yazdıkları notun üzerine bıçak koyarken daire kapısına da kanlı çarşafı bırakarak olay yerinden ayrıldılar. Olayı fark eden yan komşuları kapıyı çalarak yerdeki tehdit içerikli notu polis ekiplerine bildirdi.

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Genç kadın polise müracaat ederken, gazetecilerin "Geçmiş olsun, daha önce tehdit aldınız mı" sorusuna ise "Ortada cinayet yok, abartmayın" diyerek, gazetecilere tepki gösterdi. Polisin yaşanan olayın ardından geniş kapsamlı çalışma başlattığı öğrenildi.

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İHA

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Bursa
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