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Kan donduran olay! Kocasının gözleri önünde öldürmüş

29.04.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da 28 yaşındaki 2 çocuk annesi Hatice Işık'ı av tüfeğiyle vuran R.T., adliyeye sevk edildi. Olay sırasında eşinin yanında bulunan Mehmet Işık, R.T.'ye müdahale ettiğini ancak yakalayamadığını söyledi. Saldırganın Işık'ı "İşim bitmedi tekrar görüşeceğiz" diyerek tehdit ettiği öğrenildi.

Kan donduran olay! Kocasının gözleri önünde öldürmüş

Karayvatlar Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki şarküteride, dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, yanında getirdiği av tüfeğiyle şarküteriye giren R.T., burada çalışan Hatice Işık'a bilinmeyen nedenle 3 el ateş etti. Olay anında 2 çocuk annesi eşinin yanında olan Mehmet Işık ise saldırgana müdahale ederek, elindeki tüfeği aldı. Saçmaların isabet ettiği Hatice Işık, kanlar içinde yere yığıldı. R.T., Metin Işık'ı da "Sizinle işim bitmedi, tekrar görüşeceğiz" diye tehdit ederek, kaçtı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Hatice Işık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen Işık'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Hatice Işık'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesi yapıldıktan sonra cumhuriyet savcılığının talimatı ile otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna konuldu daha sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TÜFEĞİ OLAY YERİNDE BIRAKMIŞ

Hatice Işık'ı vuran R.T.'nin, tüfeği olay yerinde bırakıp, araçla kaçtığı belirlendi. Polisin çalışması sonucu R.T., kısa süre sonra Eşek Alanı mevkisinde yakalanarak, gözaltına alındı. Mehmet Işık ise saldırı sırasında kendisinin de şarküteride olduğunu, ateş açtıktan sonra R.T.'nin elindeki tüfeği aldığını ancak yaşadığı şok nedeniyle kaçarken, müdahale edemediğini anlattı.
Polis merkezine götürülen R.T. ise işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. R.T.'nin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

DHA

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