Kan donduran olay! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye ilişki yaşadığı kadının ölümünü bildirmeden, cesedi gömmüş

“Sabah maktulün telefonu çaldı. Yanına giderek telefona bakmasını söyledim. Dürttüm ama uyanmadı. Hafifçe yana çevirdiğimde burnunda kanama olduğunu gördüm. Kontrol ettiğimde nefes almıyordu ve kalbi atmıyordu. Göz kapaklarını açtığımda göz akının sararmış olduğunu fark ettim. Hemen suni teneffüs ve kalp masajı yaptım. Ancak sonuç vermedi. O an acil servisi ve polisi aramayı düşündüm. Ancak 11 gün sonra ortanca oğlumun nikahı vardı. Bu olayın duyulması halinde nikahın iptal olabileceğini düşünerek o an kimseye haber vermemeye karar verdim. Evden çıktım ve araba ile biraz dolaştım. Ne yapacağımı o an bilemedim. Daha sonra maktulü gömmeye karar verdim. Bir iş yerinden kazma ve kürek aldım. Maktulü taşırken kullanmak için koli bandı aldım. Öğle saatlerinde eve döndüm. Maktulün kollarını koli bandı ile vücuduna yapıştırdım. İki ayağını da birbirine yapıştırdım ve koltuktaki çarşafa sardım. Maktulün elbiselerini, çizmelerini, çantasını ve cep telefonunu iki ayrı poşete koydum."

'OĞLUMUN NİKAHINA KADAR ORADA GİZLEMEK İSTEDİM'

Daha sonra akşam olmasını beklediğini aktaran Özgür, sözlerini şöyle sürdürdü: