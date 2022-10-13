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  4. Kan donduran olay: Otobüs dolu diye almadığı 17 yaşındaki genç tarafından bıçaklandı!

Kan donduran olay: Otobüs dolu diye almadığı 17 yaşındaki genç tarafından bıçaklandı!

13.10.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde özel halk otobüsü şoförü Emrah Yıldız, aracın dolu olması nedeniyle almadığı için tartıştığı 17 yaşındaki B.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası katil zanlısı yakalanarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kan donduran olay: Otobüs dolu diye almadığı 17 yaşındaki genç tarafından bıçaklandı!

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tartıştığı genç tarafından bıçaklanan otobüs şoförü hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Özel halk otobüsü şoförü Emrah Yıldız (34), 60. Yıl Mahallesi'ndeki durakta bekleyen B.K. (17) ile tartışmaya başladı.

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B.K, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki bıçakla Yıldız'ı yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan B.K'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep otobüs
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