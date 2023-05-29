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Kan donduran olay! Polis sevgilisini kendi silahıyla başından vurdu

29.05.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da polis memuru Abdullah Eroğlu (26), tartıştığı sevgilisi Aysel G. tarafından kendi beylik tabancasıyla başından vuruldu. Silah sesini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eroğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Aysel G. gözaltına alındı. İşte detaylar...

Kan donduran olay! Polis sevgilisini kendi silahıyla başından vurdu

Dehşete düşüren olay, dün saat 22.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 839 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Abdullah Eroğlu ile sevgilisi Aysel G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışla çıktı. Tartışma sırasında Aysel G., Eroğlu'nun beylik tabancasını alıp ona ateş etti. Başından vurulan Eroğlu, kanlar içinde yere yığıldı.

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Silah sesini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Abdullah Eroğlu, gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eroğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Aysel G.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

(DHA)

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