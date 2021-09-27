HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran olay! Vücudunda işkence izleriyle el ve ayakları bağlı halde ceset bulundu

Kan donduran olay! Vücudunda işkence izleriyle el ve ayakları bağlı halde ceset bulundu

27.09.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Darıca ilçesi sahilinde, el ve ayak bilekleri plastik kelepçeyle bağlı olarak darp izleriyle bulunan cansız bedeninin kime ait olduğuna yönelik araştırma sürdürülüyor.

Kan donduran olay! Vücudunda işkence izleriyle el ve ayakları bağlı halde ceset bulundu

Darıca'nın Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi’nde, 19 Eylül sabahı köpeğini gezdiren kişi, sahile vuran cesedi görünce polise haber verdi.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, ayaklarında halat, ayak ve el bileklerinde plastik kelepçe bulunan, çürümeye bağlı olarak vücudunda tam belirli olmamakla birlikte işkence izleri bulunan kişinin çuvala konulup denize atıldığını belirledi. Üzerinde atlet ve pijama olan erkeğin yaklaşık 10 gün önce öldüğünün tahmin edildiği belirtildi.

03

Cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri de bu sırada son dönemde kaybolan kişileri incelemeye aldı. Yapılan araştırmalara rağmen ölen kişinin kimliğini belirlenemedi. Polisin çalışmaları devam ediyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Baldızını uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama"Baldızını uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama
Başında mermi olduğu ortaya çıktı, 43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldıBaşında mermi olduğu ortaya çıktı, 43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı
Korku dolu anlar! Polisin müdahalesiyle hayata döndüKorku dolu anlar! Polisin müdahalesiyle hayata döndü
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Ekipler kaldığı aparta gelince ne yapacağını şaşırdı

Ekipler kaldığı aparta gelince ne yapacağını şaşırdı

Jüri değişti! İşte ilk görüntüler

Jüri değişti! İşte ilk görüntüler

İkinci Dünya Savaşı'ndan bir ilk! En düşük oy oranını aldı

İkinci Dünya Savaşı'ndan bir ilk! En düşük oy oranını aldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ağzına yılan sokan çiftçinin sonu kötü bitti

Ağzına yılan sokan çiftçinin sonu kötü bitti

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.