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Kan donduran olay: Yarısı toprağa gömülü halde bulundu! Vahşi hayvanlar saldırmış...

26.02.2023 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kan donduran bir olay yaşandı. Ereğli ilçesinde bulunan bir mezarlıkta bedeninin yarısı toprağa gömülü kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelere göre cesedin bir kısmının da vahşi hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kan donduran olay: Yarısı toprağa gömülü halde bulundu! Vahşi hayvanlar saldırmış...

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir mezarlıkta, bedeninin yarısı toprağa gömülü kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. İşte kan donduran haberin detayları...

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VAHŞİ HAYVANLARIN SALDIRISINA UĞRAMIŞ

Olay, saat 17.00 sıralarında Ereğli ilçesi Selvili Mahallesi Mezarlığı’nda meydana geldi. Mezarlığa gelen vatandaşlar tarafından vücudunun bir kısmı toprağa gömülü şekilde kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Cesedin bir kısmının da vahşi hayvanlar tarafından saldırıya uğradığı belirlendi.

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Henüz kimliği belli olmayan kadının cansız bedeni ise yapılan çalışmaların ardından, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kadının kimliğinin tespit edilip, şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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