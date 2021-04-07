HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran vahşet! Cesedi parçalayıp, foseptiğe atmışlar

Kan donduran vahşet! Cesedi parçalayıp, foseptiğe atmışlar

07.04.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da geçen yıl ocak ayından bu yana kayıp aranan Süleyman Eken'in (54) öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlıları Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşlerin, Eken'i öldürdükten sonra parçaladıkları cesedini, annelerinin evinin bahçesindeki foseptiğe attıkları belirlendi.

Kan donduran vahşet! Cesedi parçalayıp, foseptiğe atmışlar

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde oturan Süleyman Eken'den haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan Akan, geçen yıl 9 Ocak günü polise kayıp başvurusunda bulundu. Sultan Akan'ın oğluyla en son 8 Ocak'ta görüştüğünü bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, Eken'in yalnız yaşadığı evde inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında Süleyman Eken'e ait bir ize rastlanmadı.

0b211374f56f21d9f9e2e603bf89b2ba

POLİS, ORMANLIK ALANDA 300 YERİ KAZDI

Dosyanın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne devredilmesi üzerine olayı araştırmak üzere özel ekip kuruldu. Ekipler, Süleyman Eken'in en son Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler ile görüştüğünü belirledi. Yapılan teknik inceleme sonucu Yılmaz kardeşlerin, Eken'in kaybolduğu tarihte Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi civarında olduğu saptandı. Eken'in öldürülmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, iş makineleriyle bölgedeki ormanlık alanda 300 ayrı yeri kazdı.

0ca9299360a8bcdf4974dd1d68a33c61

PARÇALAYIP, FOSEPTİĞE ATMIŞLAR

Ekipler bugün de Yılmaz kardeşlerin Döşemealtı'nda oturan annelerinin evine gitti. Çevrede inceleme yapan ekipler, bahçedeki foseptikte Süleyman Eken'in cesedini buldu. Cesedin, parçalanarak fosseptiğe atıldığı belirlendi.
Yaşanan bu gelişme üzerine gözaltına alınan Yılmaz kardeşler, cinayeti itiraf etti. Olay yerine getirilen Oktay Yılmaz, cinayetle ilgili polise ifade verdi. İlk belirlemelere göre taraflar arasında para anlaşmazlığı olduğu, cinayetin de bu nedenle işlendiği kaydedildi.

Foseptikte bulunan ceset parçaları, itfaiye ekipleri ve polis tarafından çıkartılmaya başlandı. Cesede ait parçalar, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülecek.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Biri öldüresiye dövdü, diğeri cenaze evinde göbek attıBiri öldüresiye dövdü, diğeri cenaze evinde göbek attı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.