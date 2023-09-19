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Kan donduran vahşet! Çocukları yan odadaydı... Tartıştığı kocasını uyurken boğazından bıçaklayarak öldürdü

19.09.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Karapınar ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. S.K. isimli kadın, tartıştığı eşi Ahmet K.'yı (40) uyurken boğazından bıçaklayarak öldürdü. S.K. daha sonra polisi arayarak kocasını bıçakladığını söyledi. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Çocukları yan odadaydı... Tartıştığı kocasını uyurken boğazından bıçaklayarak öldürdü

Dehşete düşüren olay, gece saatlerinde Ulus Mahallesi Besihaneler civarında bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında sık sık tartışma yaşandığı belirtilen S.K. ile kocası Ahmet K. (40) arasında yine tartışma çıktı. Gece saatlerinde eline bıçağı alan 3 çocuk annesi S.K., çocukları yan odada uyuduğu sırada eşi Ahmet K.’yı uyurken boğazından bıçakladı. S.K. daha sonra polisi arayarak kocasını bıçakladığını söyleyerek eve polis çağırdı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ahmet K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet K.’nın cansız bedeni evde yapılan incelemenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, zanlı S.K. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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cinayet Konya

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