Kan donduran vahşet! Eski eşini atletle boğdu

Olay dün gece saatlerinde Dizdariye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde yaşandı. Metin Esin (55) boşandığı eski eşi Fatma İnan'ın (51) evine geldi. Konuşmak istediğini söyleyen eski koca eve girdi. Esin ile Fatma İnan arasında tartışmaya başladı. Metin Esin üzerindeki atleti çıkarıp İnan'ın boğazına sararak öldürdü. Metin Esin ardından polisi arayarak eski eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Metin Esin'i gözaltına alırken, 4 çocuk annesi Fatma İnan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"GELİN BENİ ALIN"

Cadde üzerinde esnaf olan Sevim Çelik, “Aramış polisi, 'Gelin beni alın' demiş. Atletiyle boğmuş. Boğarak öldürmüş. Yıllardır tanıyoruz. O yüzden çok üzüldük." dedi. Öldürülen kadının komşusu Semiha Ergun ise, “Ayrı yaşıyorlardı. Çalışmıyordu, çocuklarına bakmıyordu. Dayak atıp eziyet ederdi" diye konuştu.

DHA

