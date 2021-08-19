HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran vahşet! Eski eşini atletle boğdu

Kan donduran vahşet! Eski eşini atletle boğdu

19.08.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de Fatma İnan, eski eşi Metin Esin tarafından atletle boğularak öldürüldü. Olay sonrası konuşan tanıdıkları, Esin'in İnan'ı öldürdükten sonra polisi arayarak "gelin beni alın" dediğini anlattı.

Kan donduran vahşet! Eski eşini atletle boğdu

Olay dün gece saatlerinde Dizdariye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde yaşandı. Metin Esin (55) boşandığı eski eşi Fatma İnan'ın (51) evine geldi. Konuşmak istediğini söyleyen eski koca eve girdi. Esin ile Fatma İnan arasında tartışmaya başladı. Metin Esin üzerindeki atleti çıkarıp İnan'ın boğazına sararak öldürdü. Metin Esin ardından polisi arayarak eski eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Metin Esin'i gözaltına alırken, 4 çocuk annesi Fatma İnan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

9af9f810a31cec5e7920ae082f93dff6

"GELİN BENİ ALIN"

Cadde üzerinde esnaf olan Sevim Çelik, “Aramış polisi, 'Gelin beni alın' demiş. Atletiyle boğmuş. Boğarak öldürmüş. Yıllardır tanıyoruz. O yüzden çok üzüldük." dedi. Öldürülen kadının komşusu Semiha Ergun ise, “Ayrı yaşıyorlardı. Çalışmıyordu, çocuklarına bakmıyordu. Dayak atıp eziyet ederdi" diye konuştu.

Vahşetin detayları ortaya çıktı! “Kızını bana veriyor musun? Yoksa kötü olur” demişVahşetin detayları ortaya çıktı! “Kızını bana veriyor musun? Yoksa kötü olur” demiş

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan kulaklarına inanamadı! 8 yaşındaki kızı köle olarak ailesinden alıp...Duyan kulaklarına inanamadı! 8 yaşındaki kızı köle olarak ailesinden alıp...
PARTNER13 milyon sevinci!13 milyon sevinci!
Vahşetin detayları ortaya çıktı! “Kızını bana veriyor musun? Yoksa kötü olur” demişVahşetin detayları ortaya çıktı! “Kızını bana veriyor musun? Yoksa kötü olur” demiş
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Büyükçekmece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.