HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kan donduran vahşet evi! Onlarcasını işkenceyle öldürülmüşler

Kan donduran vahşet evi! Onlarcasını işkenceyle öldürülmüşler

07.04.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Çaldıran ilçesinde bulunan boş bina, vahşet evine dönüştürüldü. Türlü işkencelerle öldürüldüğü belirlenen çok sayıda köpeğin bedeni belediye ekipleri tarafından evin içinden çıkarıldı. Boş alana gömülen köpeklere yapılan işkence ile ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kan donduran vahşet evi! Onlarcasını işkenceyle öldürülmüşler

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan 2 katlı metruk bir ev ve yanında bulunan yıkık eklentiden rahatsız edici kokuların yayılması üzerine mahalle sakinleri ev ve çevresinde araştırma yaptı. Dün yapılan incelemede çevreye yayılan kokunun, metruk evde vahşice öldürülen 60-70 köpeğin ölüsünden kaynaklandığı belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, köpek ölülerinin kaldırılması için belediye yetkililerine haber verirken, olayla ilgili incelemede başlattı. Belediye ekipleri köpek ölülerini metruk evden alarak boş bir alana gömdü.

a278602da98b3d910e73f1dc065f2ee2

'ŞOK OLDUK'

Mahalle sakinlerinden Saddam Taşkıran, metruk yapıda gelen kokular üzerine harekete geçtikleri belirterek,"Koku üzerine metruk yapıya baktık. İçeride ağızları kapalı köpek ölülerinin olduğunu görünce hemen belediye ve polis ekiplerine haber verdik. Şok olduk. Bölgeye gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Köpek ölüleri de belediye ekipleri tarafından bölgeden alınıp, boş bir alanda gömüldü" dedi.

08d76642d71be9dcf9afba5fa5ff78db

25071cbc648e17bb8e0ffb28d19b33bd

26123c99950d13ecdffa52b9da96296b

9e89e8e5a3b9093fb7ee98933dbea0e3

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı
Polis haftası ne zaman?Polis haftası ne zaman?
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
Van

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.