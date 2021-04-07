Kan donduran vahşet evi! Onlarcasını işkenceyle öldürülmüşler

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan 2 katlı metruk bir ev ve yanında bulunan yıkık eklentiden rahatsız edici kokuların yayılması üzerine mahalle sakinleri ev ve çevresinde araştırma yaptı. Dün yapılan incelemede çevreye yayılan kokunun, metruk evde vahşice öldürülen 60-70 köpeğin ölüsünden kaynaklandığı belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, köpek ölülerinin kaldırılması için belediye yetkililerine haber verirken, olayla ilgili incelemede başlattı. Belediye ekipleri köpek ölülerini metruk evden alarak boş bir alana gömdü.

'ŞOK OLDUK'

Mahalle sakinlerinden Saddam Taşkıran, metruk yapıda gelen kokular üzerine harekete geçtikleri belirterek,"Koku üzerine metruk yapıya baktık. İçeride ağızları kapalı köpek ölülerinin olduğunu görünce hemen belediye ve polis ekiplerine haber verdik. Şok olduk. Bölgeye gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Köpek ölüleri de belediye ekipleri tarafından bölgeden alınıp, boş bir alanda gömüldü" dedi.

DHA

