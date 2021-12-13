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Kan donduran vahşet! Evlilik teklifini reddeden genç kızı sokak ortasında bıçaklayarak katletti

13.12.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da Suriye uyruklu Selva El Hinedi (22) sokak ortasında göğsünden ve sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Selva El Hinedi’nin, evlilik teklifini kabul etmediği Ayad El Hasan tarafından öldürüldüğü, şüphelinin de kaçtığı ortaya çıktı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını devam ettiriyor.

Kan donduran vahşet! Evlilik teklifini reddeden genç kızı sokak ortasında bıçaklayarak katletti

Olay, sabah saatlerinde Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcılar sokakta hareketsiz yatan kadını görünce, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde sırtından ve göğsünden bıçaklanarak öldürülen kişinin Suriye uyruklu Selva El Hinedi olduğu belirledi.

Suriyeli Selva'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETMEYİNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Selva El Hinedi’nin, evlilik teklifini kabul etmediği Ayad El Hasan tarafından öldürüldüğü, şüphelinin de kaçtığı ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü soruşturmada Selva El Hinedi’nin sabah saatlerinde çalıştığı hastaneye giderken bıçaklı saldırıya uğradığını tespit etti.

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Ekipler, yaptığı incelemede eşi ölen ve 4 yaşındaki kızıyla birlikte yaşadığı tespit edilen Selva El Hinedi'nin evlilik teklifini kabul etmediği Suriye uyruklu Ayad El Hasan tarafından öldürüldüğünü saptadı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını devam ettiriyor.

DHA

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cinayet Şanlıurfa
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