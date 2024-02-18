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Kan donduran vahşet! İple boğarak öldürdü, hafriyat alanına gömdü

18.02.2024 17:59 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde Fırat Yıldızhan, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem’i iple boğarak öldürdükten sonra cesedini hafriyat alanına gömdü. Polis tarafından yakalanan Yıldızhan cinayeti itiraf edip cesedi gömdüğü yeri de gösterdi. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde ise karakol önünde cinnet getiren Kenan Şamlıoğlu (32), boşanma aşamasında olduğu eşi Nihal Şamlıoğlu'nu (27) silahla vurarak öldürdükten sonra kendini vurdu. Ağır yaralanan zanlı hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! İple boğarak öldürdü, hafriyat alanına gömdü

Çanakkale’nin Biga ilçesinde dün meydana gelen olayda iddiaya göre, dün boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem’in Lapseki’deki evinin önüne gelerek, konuşmak istedi. Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem’i, evinin önünde otomobille alarak, Lapseki’den Biga istikametine doğru yola çıktı. Bu sırada Fırat Yıldızhan ve boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem’i iple boğarak öldürüp, cesedini Biga ilçesi Çavuşköy Mahallesi mevkiinde bir hafriyat alanına gömdü.

Saliha Gizem’den haber alamayan ailesi durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan detaylı çalışma sonucunda Saliha Gizem’in Lapseki’den bir araca binip, Fırat Yıldızhan ile birlikte ilçeden ayrıldığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından Fırat Yıldızhan gözaltına alındı.

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CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayeti itiraf eden Fırat Yıldızhan, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem’in cansız bedenini gömdüğü bölgeye gösterdi. Polis ekipleri sabah saat 07.00 sıralarında Çavuşköy Mahallesi’ndeki hafriyat alanından Saliha Gizem’in cansız bedenini buldu.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Saliha Gizem’in cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Gözaltına alınan Fırat Yıldızhan’ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Saliha Gizem’in, Lapseki’de ilk eşinden olan 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenildi.

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KARAKOL ÖNÜNDE CİNAYET

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde de bir cinayet ve intihar olayı yaşandı. Dehşete düşüren olay, Kamberiye Mahallesi’ndeki Sarayönü Karakolu önünde meydana geldi. İddialara göre, boşanma aşamasında olan Kenan Şamlıoğlu (32) ile 3 çocuk annesi eşi Nihal Şamlıoğlu (27) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında cinnet getiren koca, yanındaki silahla eşini vurduktan sonra silahı başına dayayıp ateşledi.

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Silah seslerini duyarak dışarıya çıkan polisler, 112 Acil Servis Merkezini arayarak ambulans istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nihal Şamlıoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Kenan Şamlıoğlu ise, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından genç kadının cansız bedeninin Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılacağı öğrenildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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