HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran vahşet! Keserle dehşet saçtı 'Zaten yetimdi, 3 çocuğu da yetim kaldı'

Kan donduran vahşet! Keserle dehşet saçtı 'Zaten yetimdi, 3 çocuğu da yetim kaldı'

10.05.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da E.A. (39), kavga ettiği eşi Saibe Akdağ'ı (37) keserle döverek öldürdü. Sağlık ekiplerine eşinin düştüğünü söyleyen Akdağ, polisteki sorgusunda suçunu itiraf edince tutuklandı.

Kan donduran vahşet! Keserle dehşet saçtı 'Zaten yetimdi, 3 çocuğu da yetim kaldı'

Olay, 6 Mayıs günü saat 18.30 sıralarında, Aksu ilçesi Macun Mahallesi 2015'inci Sokak'ta meydana geldi. Aksu Gençlik Merkezi'nde çalışan Saibe Akdağ ile eşi E.A. arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.A., evdeki keserle eşine vurdu. 3 çocuk annesi Saibe Akdağ kanlar içinde yere yığılınca E.A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp sağlık ekibi çağırdı. E.A., eve gelen sağlıkçılara, eşinin düştüğünü ve kafasının kırıldığını söyledi. Saibe Akdağ, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akdağ'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

460eacc25464f37ad8ccccca1d983d26 (1)

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak sorgulanan E.A., kavgada eşi Saibe Akdağ'ı keser ve sapıyla dövdüğünü itiraf etti. E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Untitled-1

'YETİMDİ, 3 ÇOCUĞU DA YETİM KALDI'

Saibe Akdağ'ın teyzesinin eşi Cevdet Başkan, "Öncelikle artık kadın cinayetlerine dur demek istiyorum. Eşimin öz yeğeni, eşi tarafından keser sapıyla ve başka cisimlerle vahşice öldürüldü. Biz bu haberi aldığımız zaman tüm ailece parçalandık. Çocuğumuzun suçu sadece çalışmak ve 3 çocuğuna bakmaktı. Eşi ise onun getirdiğini yiyip, onun kazancıyla geçiniyordu. Her gün evde sıkıştırılıp, bir bahaneyle dövülüyormuş çocukcağız. Zaten yetimdi, 3 çocuğu da yetim kaldı. Bu canavarın en büyük cezayı almasını bekliyorum. 3 çocuğunu şu an devletimiz almış. Cenazesini Antalya'da, babasının mezarının yanına defnettik" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su hattı çalışması sırasında bulundu!Su hattı çalışması sırasında bulundu!
AK Partililerle CHP'liler arasındaki tartışma büyüdü: 2 yaralı, 1 gözaltıAK Partililerle CHP'liler arasındaki tartışma büyüdü: 2 yaralı, 1 gözaltı
Akşener o pankarta ateş püskürdü: Ayıptır, ahlaksızlıktır!Akşener o pankarta ateş püskürdü: Ayıptır, ahlaksızlıktır!
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya kadın cinayeti keser

En Çok Okunan Haberler

Yurt dışından rekor oy! İşte merak edilen rakamlar

Yurt dışından rekor oy! İşte merak edilen rakamlar

Pusulada 'siyah nokta' tartışması!

Pusulada 'siyah nokta' tartışması!

Kamu işçisinin toplu sözleşme zammı detayları netleşti

Kamu işçisinin toplu sözleşme zammı detayları netleşti

Benzin ve motorin için iyi haber! Tahminler değişti

Benzin ve motorin için iyi haber! Tahminler değişti

'1. tur' deyip oran verdi: "Çok net görüyoruz"

'1. tur' deyip oran verdi: "Çok net görüyoruz"

Fidyeyi alamayınca kaçırdığı çocuğu öldürdü!

Fidyeyi alamayınca kaçırdığı çocuğu öldürdü!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti

Cep telefonunu geri almak istedi! Öğretmenine biber gazı sıktı

Cep telefonunu geri almak istedi! Öğretmenine biber gazı sıktı

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.