Kan donduran vahşet! Önce bıçakladı sonra kafasını taşla ezdi...

Sosyal medya bir anda viral haline gelen cinayet Hindistan'da büyük öfkeye yol açtı. Pazar günü yaşanan olayla ilgili polis yetkilileri çiftin tartıştıklarını ifade etti.
Üst düzey bir polis yetkilisinin yaptığı ANI Haber Ajansı'na verdiği demeçte, vahşice katledilen 16 yaşındaki genç kızın arkadaşının oğlunun doğum günü partisine katılmak için evden çıktığını ifade etti. Olay sonrası zanlı Delhi'nin komşu eyaleti Uttar Pradesh'te yakalanarak tutuklandı.
Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal sosyal medyadan yaptığı paylaşımda olayı "çok üzücü ve talihsiz" olarak nitelendirerek "suçlular korkusuz hale geldi, polis korkusu yok" diye ekledi.
Delhi Kadın Komisyonu başkanı Swati Maliwal olayla ilgili "Birkaç kişi olayı gördü ama aldırış etmedi. Delhi kadınlar ve kızlar için son derece güvensiz hale geldi" dedi.
Ulusal Kadın Komisyonu başkanı Rekha Sharma ise kan donduran cinayetle ilgili Delhi halkını "duyarsızlıkla" suçladı.