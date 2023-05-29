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Kan donduran vahşet! Önce bıçakladı sonra kafasını taşla ezdi...

29.05.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Delhi eyaletinde korkunç bir cinayet işlendi. 20 yaşındaki adam 16 yaşındaki kız arkadaşını herkesin gözleri önünde önce defalarca bıçakladı. Ardındansa kafasını taşla ezdi. Korkunç olayın yaşandığı sokaktan geçen birçok kişinin saldırıyı sadece seyretmesi dikkatlerden kaçmadı...

Kan donduran vahşet! Önce bıçakladı sonra kafasını taşla ezdi...

Sosyal medya bir anda viral haline gelen cinayet Hindistan'da büyük öfkeye yol açtı. Pazar günü yaşanan olayla ilgili polis yetkilileri çiftin tartıştıklarını ifade etti.

ARKADAŞININ ÇOCUĞUNUN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE KATILACAKTI...

Üst düzey bir polis yetkilisinin yaptığı ANI Haber Ajansı'na verdiği demeçte, vahşice katledilen 16 yaşındaki genç kızın arkadaşının oğlunun doğum günü partisine katılmak için evden çıktığını ifade etti. Olay sonrası zanlı Delhi'nin komşu eyaleti Uttar Pradesh'te yakalanarak tutuklandı.

DELHİ BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA: "ÇOK ÜZÜCÜ VE TALİHSİZ"

Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal sosyal medyadan yaptığı paylaşımda olayı "çok üzücü ve talihsiz" olarak nitelendirerek "suçlular korkusuz hale geldi, polis korkusu yok" diye ekledi.

DELHİ KADIN KOMİSYONU BAŞKANI MALİWAL: "DELHİ, KADINLAR İÇİN SON DERECE GÜVENSİZ"

Delhi Kadın Komisyonu başkanı Swati Maliwal olayla ilgili "Birkaç kişi olayı gördü ama aldırış etmedi. Delhi kadınlar ve kızlar için son derece güvensiz hale geldi" dedi.

"BU OLAY DELHİ HALKININ DUYARSIZLIĞINI GÖSTERDİ"

Ulusal Kadın Komisyonu başkanı Rekha Sharma ise kan donduran cinayetle ilgili Delhi halkını "duyarsızlıkla" suçladı.

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cinayet Hindistan

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