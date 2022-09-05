HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kan donduran vahşet! Önce kurşun yağdırdı, sonra boğazını kesti

Kan donduran vahşet! Önce kurşun yağdırdı, sonra boğazını kesti

05.09.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Dilaver A. (56) kızına cep telefonundan mesaj atıp taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek’e (26) önce otobüs durağında kurşun yağdırdı, sonra sığındığı evin bahçesinde boğazını keserek öldürdü. Jandarma ekipleri cinayetin işlendiği köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, ölen gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Olayın yaşandığı köye gelen Ürgüp Kaymakamı, köylülere sağduyu çağrısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayvalı köyünde meydana gelen olayda. iddiaya göre kızına cep telefonundan mesaj atıp taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek’i (26) köy çıkışındaki otobüs durağında gören Dilaver A. (56) önce kurşun yağdırdı, daha sonra sığındığı evin bahçesinde İbrahim Akyürek’in boğazını kesti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde İbrahim Akyürek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Husumetlisini katleden Dilaver A. da olay yerine gelen jandarma ekiplerine suç aletleri ile birlikte teslim oldu.

AW705594_05

KÖYDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Jandarma ekipleri cinayetin işlendiği ev çevresinde ve köyde geniş güvenlik önlemleri alırken ölen İbrahim Akyürek’in yakınları sinir krizi geçirdi. Olayın kendi evinde işlendiğini söyleyen Yaşar Akyürek, “İbrahim Akyürek Ürgüp’e gitmek için araç beklerken, kızın babası burada ateş ediyor. Yaralanan İbrahim Akyürek kaçarak benim eve sığınmaya çalışıyor. Benim evin bahçesinde yere yığılınca burada da boğazını keserek öldürmüş” dedi.

AW705594_04

KAYMAKAMDAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Olayın yaşandığı köye gelen Ürgüp Kaymakam Vekili Olgun Önen de açıklamasında köylülere sağduyu çağrısında bulundu. Öner açıklamasında, “Bugün Ürgüp Ayvalık köyümüzde saat 11.10 sıralarında köyde yaşayan iki aile arasında meydana gelen bir olay sonrası maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz köyde her türlü güvenlik tedbirini aldık. Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok. Savcılarımız olay yerinde incelemelerini yaptılar. Vuran şahıs şu an gözetim altında. Bundan sonraki süreçte bu köydeki huzurun devam etmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Bütün vatandaşlarımızı itidalli olmaya çağırıyoruz. Yaşanan kötü bir olaydı. Bundan sondaki süreçte bu olayı sürdürmemek. Devletimiz ve adli makamlarımız ile kolluk kuvvetlerimiz şu an için burada gerekli tedbirleri aldılar. Zanlı olayda kullandığı aletler ile birlikte kendisi olay yerinde teslim oldu” ifadelerini kullandı.

AW705594_02

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından İbrahim Akyürek’in cenazesi Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'daki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı! 'Dün geceden beri kıpır kıpır'Muğla'daki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı! 'Dün geceden beri kıpır kıpır'
Kılıçdaroğlu’ndan Selçuk Bayraktar’ın o sözlerine yanıtKılıçdaroğlu’ndan Selçuk Bayraktar’ın o sözlerine yanıt
Son dakika: ABD'de büyük panik! Uçak kaçırıldı, korsanın tehdidi sonrasında tahliye...Son dakika: ABD'de büyük panik! Uçak kaçırıldı, korsanın tehdidi sonrasında tahliye...
Anahtar Kelimeler:
cinayet Nevşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

Kendisine küfür eden kişiye attığı tokat hayatını kararttı!

Kendisine küfür eden kişiye attığı tokat hayatını kararttı!

'HDP'ye bakanlık verilecek' iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

'HDP'ye bakanlık verilecek' iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Kız Kulesi’nin restorasyonundaki mimar konuştu!

Kız Kulesi’nin restorasyonundaki mimar konuştu!

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

Araç sürücüleri dikkat! Bunu çoğu kimse bilmiyor, cezası 1823 TL

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Ölümünden sonra öğrendiler! Yaşadığı çifte hayat şoke etti

Ölümünden sonra öğrendiler! Yaşadığı çifte hayat şoke etti

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Metroda birden direk dansı yapmaya başladı! Görenler şaştı kaldı

Metroda birden direk dansı yapmaya başladı! Görenler şaştı kaldı

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.