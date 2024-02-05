HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran vahşet! Önce otomobille çarptı, sonra döverek öldürdü

Kan donduran vahşet! Önce otomobille çarptı, sonra döverek öldürdü

05.02.2024 12:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Çay ocağı işletmecisi Ali Osman Kurt (30), daha önce kavga ettiği meslektaşı Yıldırım Uyan’a (42), otomobiliyle çarpıp, döverek öldürüp, cesedini gömdü. Ailenin kayıp başvurusu üzerine Uyan'ın öldürüldüğü ortaya çıkarken, gözaltına alınan Kurt her şeyi itiraf etti. Kurt ifadesinde, "Önce arabayla çarptım. Sonra demir sopayla dövdüm. El ve ayaklarını bağlayıp arabaya koydum. Yakmaya çalıştım ama yakamadım. Daha sonra gömdüm" dedi. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Önce otomobille çarptı, sonra döverek öldürdü

Konya’nın Güneysınır ilçesinde yaşayan Ali Osman Kurt ile meslektaşı Yıldırım Uyan, 17 Ocak günü iş mevzusu nedeniyle tartışıp kavga etti. Uyan, kavgada sert bir cisimle Kurt'un başına vurarak yaraladı. Taraflar bu olay üzerine birbirinden şikayetçi oldu. Ali Osman Kurt, 1 Şubat günü de otomobiliyle cadde kenarında yürüyen Yıldırım Uyan'a çarptı. Kurt, yola savrulan Uyan'ı sopayla dövüp, el ve ayaklarını bağlayarak otomobiline alarak dağlık araziye götürdü. Öldüğünü anlayınca da Uyan’ın cesedini gömdü.

7fba056c1fe50d4ef32a4d55fcc605fb

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Yıldırım Uyan'ın babası Ali Uyan, 3 Şubat günü, polis merkezine giderek oğlu Yıldırım Uyan'dan 2 gündür haber alamadıklarını söyledi. Bunun üzerine Uyan'ın çevresindekilerin ifadesine başvuran polis, Uyan'ın en son Bozkır Caddesi’nde görüldüğünü belirledi. Caddedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Ali Osman Kurt'un otomobiliyle Uyan'a çarpıp, dövdüğünü tespit etti.

b496f0b7ffbf8930e9b255b07cd3eb23

CESEDİNİ YAKMAK İSTEMİŞ

Gözaltına alınan Kurt, ilk sorgulamasında inkar etti. Ardından da suçunu itiraf eden Kurt, ifadesinde ''Daha önce iş nedeniyle kavga etmiştik. Bana ve aileme zarar vereceğini düşündüm. Olay günü aracımla takip ettim. Önce arabayla çarptım. Daha sonra demir sopayla dövdüm. El ve ayaklarını bağlayıp arabaya koydum. Dağlık arazide yakmaya çalıştım ama yakamadım. Daha sonra gömdüm" dedi.

Ali Osman Kurt'un, gösterdiği yerde Yıldırım Uyan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ali Osman Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Uyan'ın cenazesi de bugün ilçe mezarlığına defnedildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırmızı listede yer alıyor! 'Sonunda...'Kırmızı listede yer alıyor! 'Sonunda...'
Tokat'ta heyelan felaketi! Köy ikiye ayrıldıTokat'ta heyelan felaketi! Köy ikiye ayrıldı
Gazeteciye güpegündüz silahlı saldırı! Kameraya yansıdıGazeteciye güpegündüz silahlı saldırı! Kameraya yansıdı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için çarpıcı 6 anket! İmamoğlu mu önde Kurum mu? 'Çanlar o isim için çalıyor' diyerek son oranları paylaştı

İstanbul için çarpıcı 6 anket! İmamoğlu mu önde Kurum mu? 'Çanlar o isim için çalıyor' diyerek son oranları paylaştı

Kaymakamın sır ölümü! Silahla kafasından vurulmuş halde bulundu

Kaymakamın sır ölümü! Silahla kafasından vurulmuş halde bulundu

Mesut Özil'e siyaset sahnesi yolu açıldı: Seçim çalışmalarında yer alabilir

Mesut Özil'e siyaset sahnesi yolu açıldı: Seçim çalışmalarında yer alabilir

Yeniden Refah'ın İstanbul adayı mesaisine damgasını vurdu! Canlı yayında 'ittifak' iddiası

Yeniden Refah'ın İstanbul adayı mesaisine damgasını vurdu! Canlı yayında 'ittifak' iddiası

R. Madrid son dakikada yıkıldı! Ancelotti'nin Arda kararı taraftarın sabrını taşırdı

R. Madrid son dakikada yıkıldı! Ancelotti'nin Arda kararı taraftarın sabrını taşırdı

Ocak ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı

Ocak ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.