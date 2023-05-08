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Kan donduran vahşet! 'Seni seviyorum' deyip öptü, eve girince korkunç manzarayla karşılaştı

08.05.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Mustafa Ç., Ali Aktaş’ı silahla vurarak öldürdükten sonra evine giderek eşi R.Ç.'yi de 2 ayağından vurdu. Olayın ardından kullandığı tabancayı karısının yanında bırakan katil zanlısı, olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra karakola giderek teslim oldu. Görgü tanığı komşu, katil zanlısı kocanın kendisine sarılıp öptüğünü, durumdan şüphelenip eve girdiğinde kanlar içerisinde kadın ile karşılaştığını söyledi. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! 'Seni seviyorum' deyip öptü, eve girince korkunç manzarayla karşılaştı

Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1078. Sokak'ta Ali Aktaş’ın oturduğu evin önün gelen Manavgat Sanayi Sitesi esnafından Mustafa Ç., konuşmak için aşağıya çağırdığı Ali Aktaş’a yanında getirdiği tabanca ile 1 el ateş etti. Kurşunun kalbine isabet ettiği Ali Aktaş olduğu yere yığılıp kalırken, Mustafa Ç. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Ali Aktaş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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EŞİNİ DE AYAKLARINDAN VURDU

Olayın ardından Yayla Mahallesi'ndeki evine gelen Mustafa Ç., tartıştığı karısını ayaklarından vurdu. Silahı karısının yanında bırakarak evden ayrılan Mustafa Ç., bir süre sonra yaya olarak gittiği Cumhuriyet Polis Merkezine teslim oldu. Mustafa Ç.’nin ayaklarından vurduğu karısı R.Ç.'nin yardımına ilk olarak aynı apartmanda oturan ve silah sesini duyunca apartman koridoruna çıkan komşuları Hüseyin Koyuncu koştu. Koyuncu, kanlar içerisindeki kadını görünce 112’yi arayarak ambulans isterken, bir taraftan da ayaklarına tampon yaparak kan kaybını önlemeye çalıştı. R.Ç., 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan R.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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'SENİ SEVİYORUM' DEYİP GİTTİ

Kendisi de büyük depremi yaşayan Mustafa Ç.'nin apartman komşusu Hüseyin Koyuncu, “Silah sesi apartman boşluğunda yankılanırken büyük bir gürültü duyuldu. Önce deprem olduğunu düşündüm. Ama avizeler ve diğer eşyalar sallanmayınca deprem olmadığını anladım. Hemen dışarı çıktım. Apartman koridorunda Mustafa ile karşılaştım. Mustafa’ya bir şey olup olmadığını sordum. Kendisi her şeyin yolunda olduğunu, bir şey olmadığını söyledi. ‘Seni seviyorum’ diyerek bana sarıldı ve çıkıp gitti. Ben de şüphelendim ve açık olan daire kapısından içeri girdiğimde Mustafa’nın eşini kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette gördüm. Yanında da silah vardı. Silahın ağzına verilmiş sıkışmış mermiyi görünce hemen havlu ile silahı aldım ve mermiyi çıkardım. Sonra R.Ç.'ye tampon yaparken 112’yi aradım. Durum bundan ibaret” dedi.

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İHA

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