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Kan donduran vahşet! Takside boğazını keserek katletti

10.12.2023 17:20 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. E.A., takside tartıştığı eski eşi M.A.’yı, boğazını keserek katletti. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Takside boğazını keserek katletti

Dehşete düşüren olay, Ankara’nın Çankaya ilçesi İmrahor Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, E.A. isimli erkek, eski eşi M.A. ile taksinin içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce E.A. yanında bulundurduğu bıçakla M.A.’ya saldırarak boğazını kesti.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri M.A.’nın hayatını kaybettiğini belirlerken Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli E.A. yakalandı. Polis cinayetle ilgili tahkikat başlattı.

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İHA

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cinayet Ankara taksi
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