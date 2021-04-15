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Kan dondurdu! Öldürdüğü arkadaşının gözünü kapatıp evi temizlemeye devam etti

15.04.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da evinde öldürülmüş halde bulunan şahsı, arkadaşının at masrafı borcundan dolayı öldürdüğü, delilleri yok etmek için de evi temizlediği ortaya çıktı. Şahsın temizlik sırasında gözü açık olan maktulden korkup yüzünü havlu ile kapattığı ortaya çıktı.

Kan dondurdu! Öldürdüğü arkadaşının gözünü kapatıp evi temizlemeye devam etti

Adana’da yalnız yaşadığı evinde cesedi bulunan Ertan Ürün’ün (55), arkadaşı Ercan Gezer (54) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan Ercan Gezer'in, Ertan Ürün’ü birlikte satın aldıkları yarış atıyla ilgili çıkan tartışmada öldürdüğünü, ardından evi paspasla temizlediğini, arkadaşının gözlerinin açık olduğunu görünce de havluyla yüzünü kapattığını söylediği belirtildi.

Olay, 9 Nisan günü merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’ndeki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Komşuları, bir süredir göremedikleri Ertan Ürün’ü merak edip, yalnız yaşadığı dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca komşulardan Mecit Koncuk, durumu Ürün’ün ağabeyi Ata Ürün’e bildirdi. Adrese gelen Ata Ürün, ağabeyinden haber alamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı çilingire açtırarak, içeri giren polis ekipleri Ertan Ürün’ü koridorda yüzü havluyla kapatılmış, hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ürün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, Ürün’ün vücudunda 4 bıçak yarası olduğu saptandı.

SÜT KUTUSUNDAKİ SON KULLANMA TARİHİNDEN BELİRLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evdeki süt kutusunun üzerindeki son kullanma tarihinden yola çıkarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, 2 Nisan günü bölgeye yabancı bir kişinin apartmana girdiğini ve saatler sonra yeniden çıktığını belirledi. Bu kişinin Ürün’ün arkadaşı Ercan Gezer olduğunu tespit etti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri, bir süre önce Ürün ile Gezer’in ortaklaşa yarış atı aldıkları ve bu konuda aralarında zaman zaman sorunlar yaşandığını saptadı. Bunun üzerine ekipler, cinayet şüphelisi Ercan Gezer’i, merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’ndeki adresinde yakaladı. Emniyete götürülen Gezer, cinayeti itiraf etti. İfadesinde, aldıkları yarış atının masrafları nedeniyle sık sık tartıştıklarını belirten Ercan Gezer, “Olay günü masada oturuyorduk. Birden bana borcumu ödememi istedi. Hakaretler etti. Ben de dayanamayıp, öldürdüm. Pişmanım, böyle olsun istemezdim” dediği öne sürüldü.

GÖZLERİNİ AÇIK GÖRÜNCE YÜZÜNÜ HAVLUYLA KAPATMIŞ

Ercan Gezer, Ertan Ürün’ü öldürdükten sonra paspasla evi temizlediğini, bu sırada da arkadaşının gözlerinin açık olduğunu görünce havluyla yüzünü kapattığını, suç aleti bıçağı ise Seyhan Baraj Gölü'ne attığını söylediği ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan Gezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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