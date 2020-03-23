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  4. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, koronavirüs tedbirlerine uymayanlara isyan etti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, koronavirüs tedbirlerine uymayanlara isyan etti

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2020 23:23 | Son Güncelleme

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, koronavirüsle ilgili alınan tedbirlere uymayıp dışarı çıkanlara, ''Yeter artık, eve gidin ve orada kalın'' diyerek tepki gösterdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, koronavirüs tedbirlerine uymayanlara isyan etti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, koronavirüsle ilgili bilgilendirmede bulunmak üzere basın açıklaması yaptı yaptı.

Trudeau, koronavirüsle ilgili tedbirler kapsamında 'evde kalın' çağrısına uymayanlara şu şekilde seslendi;

Yeter artık, eve gidin ve orada kalın. Hepimizin ihtiyacı olan şey bu. Koronavirüsle mücadele için bizi dinlemek sizin göreviniz, evde kalmak bu amaca hizmet etmenin en iyi yoludur

"YENİLMEZ DEĞİLSİNİZ"

''Her yerde kendilerini yenilmez sanan insanların fotoğraflarını görüyoruz. Yenilmez değilsiniz'' diyen Trudeau, ''İnsanları riskler konusunda daha fazla eğiterek ya da onları kurallara uymaya zorlayarak bu durumu kontrol altına alacağız'' şeklinde konuştu.
Kanada Halk Sağlığı Ajansının verilerine göre, ülke genelinde 569 olan vaka sayısı 1298’e, ölenlerin sayısı 10'dan 19’a yükseldi.


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Kanada Başbakanı Justin Trudeau kanada koronavirüs

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