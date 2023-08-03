Kanada Başbakanı Trudeau sosyal medyadan duyurdu! 18 yıllık ilişkisi sona erdi...

Başbakan Trudeau kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"ÇOCUKLARIMIZIN İYİLİĞİ İÇİN..."

Kanada Başbakanı Trudeau, yaptığı açıklamada, “Herkese merhaba, Sophie ve ben birçok anlamlı ve zor konuşmadan sonra ayrılma kararı aldığımızı paylaşmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi, birbirimize ve inşa ettiğimiz ve etmeye devam edeceğimiz her şeye derin sevgi ve saygı duyan yakın bir aile olmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın iyiliği için, bizim ve onların mahremiyetine saygı göstermenizi rica ediyoruz. Teşekkür ederiz” dedi.

Çift, 18 yıl önce evlenmişti. (DHA)

