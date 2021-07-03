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Kanada’da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 719’a yükseldi

03.07.2021 02:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’nın British Columbia eyaletini bir süreden beri etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 719’a çıktı. Öte yandan British Columbia eyaletinde aşırı sıcaklar ve yıldırımlar nedeniyle orman yangınları da arttı. Orman yangını, sıcak hava dalgasının en etkili olduğu ve rekor sıcaklıkların kaydedildiği Lytton köyünü haritadan sildi.

Kanada’da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 719’a yükseldi

British Columbia Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe yaptığı yazılı açıklamada, eyalet genelinde 25 Haziran-1 Temmuz dönemindeki bir haftada, aşırı sıcaklardan toplam 719 kişinin öldüğünü duyurdu.

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REKOR KIRAN SICAK HAVA DALGASI

Lapointe açıklamasında, eyalette rekor kıran sıcak hava dalgası sırasında 7 gün boyunca kaydedilen ölümlerin, normalde bir hafta boyunca beklenen ölüm vakalarının yaklaşık üç katı olduğunu aktardı.

Lisa Lapointe açıklamasında, "Eyaletin bazı bölgelerinde olağan dışı yüksek sıcaklıklar görülmeye devam ediyor ve aşırı sıcakların tehlikeli etkilerinden kaçınmak için hepimizin ekstra özen göstermemiz önemini koruyor. Lütfen özellikle yalnız yaşayanlar olmak üzere ailenize, arkadaşlarınıza ve komşularınıza dikkat edin." çağrısında bulundu

ORMAN YANGINLARINDA BİR KÖY HARİTADAN SİLİNDİ

Öte yandan British Columbia eyaletinde aşırı sıcaklar ve yıldırımlar nedeniyle orman yangınları da arttı.

Sıcak hava dalgasının en etkili olduğu ve rekor sıcaklıkların kaydedildiği Lytton köyündeki tüm evler yandı.

Orman yangınının haritan sildiği Lytton, 30 Haziran'da ulaşan alevler nedeniyle boşaltılmış ve yaklaşık bin kişi tahliye edilmişti.

CBC’ye konuşan köy sakinlerinden Jeff Chapman, anne ve babasının yangında öldüğünü söylerken, bölgede görev yapan itfaiye ve sağlık ekipleri alevler nedeniyle köye giremediklerini ve bu ölümleri şu an için doğrulayamayacaklarını açıkladı.

AŞIRI SICAKLAR ABD'DE DE CAN ALIYOR

Bu arada aşırı sıcaklar Amerika Birleşik Devletleri’nde de ölümlere neden oluyor.

Washington DC ve Oregon’da etkili olan sıcak hava dalgası, 25 Haziran’dan bu yana toplam 79 kişinin ölümüne neden oldu.

Oregon’daki yetkililer, ölümlerin 50’den fazlasının Portland’ın da içinde olduğu Multnomah County'de kaydedildiğini, ölümlerdeki yaş ortalamasının da 67 olduğunu açıkladı.

Washington DC’de de aşırı sıcaklar yüzünden 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu yangın Kanada
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