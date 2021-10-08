Kanada'da ''Benimle evlenir misin?'' pankartı taşıyan uçak düştü

Kanada'nın Montreal kentinde sevgilisine evlenme teklif etmek isteyen adam bir pilotla anlaştı. Çiftin görebileceği bir yerden "Benimle evlenir misin?" pankartıyla uçması planlanan uçak düştü.

Korkunç olayda bir mürettebat öldü, pilot ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Uçak ise kullanılamaz hale geldi.

10 DAKİKA UÇMASI PLANLANIYORDU

Polis raporlarına göre güneyden hareket eden uçağın gelin ve damadın önünden geçmesi ve 10 dakika boyunca uçuşunu sürdürmesi planlanıyordu. Ancak uçak kalktıktan kısa bir süre sonra olay gerçekleşti.

Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurumu, olayla ilgili soruşturma başlattı. Uçağın düşmesine neyin neden olduğu bilinmezken polis sözcüsü pilotun tedavisinin bitmesinin ardından daha fazla bilgiye sahip olacaklarını ifade etti.

Pilotun sağ kurtulmasının mucize olduğunu belirtilirken, uçağın düştüğü yere çok yakın bir yerde bir müzik festivali olduğu ve faciadan dönüldüğü belirtiliyor.

