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Kanada'da Chinook tipi askeri helikopter düştü: 2 ölü 2 yaralı

20.06.2023 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Chinook tipi askeri helikopterin Ottawa Nehri'ne düştü. Feci kazada 2 asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.

Kanada'da Chinook tipi askeri helikopter düştü: 2 ölü 2 yaralı

Kanada Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Chinook tipi askeri helikopterin yerel saatle 00.10 sularında eğitim uçuşu sırasında Ontario eyaletinde yer alan Petawawa'daki askerin üssün yakınında Ottawa Nehri'ne düştüğü duyuruldu.

BAŞBAKAN TRUDEAU'DAN AÇIKLAMA

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, helikopterde bulunan 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin ise yaralı olarak kazadan kurtulduğunu ifade etti.

Trudeau, kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini söyledi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. (İHA)

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Kanada helikopter

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