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Kanada'da inanılmaz olay: Kocasına tasma takıp gezdirdi!

13.01.2021 17:51 | Son Güncelleme:
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Kanada'da inanılmaz olay: Kocasına tasma takıp gezdirdi!

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan yasaklar ilginç bir olaya sebep oldu. Kanada'da bir kadının kocasına tasma takıp gezdirmesi herkesi şoke etti. Kadının olayla ilgili akıl almaz açıklamasına ise kimse inanamadı.

Kanada'da koronavirüs kısıtlamalarını delmek için bir kadının başvurduğu yöntem şaşırttı. Kadın, ülkede dışarı çıkmak için yasal neden olan 'köpek gezdirmeyi" eşi üzerinde deneyerek, eşine tasma takıp sokakta gezdi.

Kanada'da koronavirüs kısıtlamalarını delmek için bir kadının başvurduğu yöntem görenleri hayrete düşürdü. Quebec bölgesindeki Sherbrooke kentinde yaşanan olayda, dışarı çıkmak için tek yasal neden olan 'köpek gezdirme'yi eşi üzerinde deneyen kadın, eşine tasma takarak, sokakta gezdi.

Polisin kontrolüne denk gelen kadın, "Köpeğimi gezdiriyorum. Bu gayet doğal" ifadelerini kullandı.

ÇİFTE BİN 200'ER DOLAR CEZA

Sheerbrooke Polisi'nden Isabelle Gendron, yerel La Tribune gazetesine yaptığı açıklamada, "çiftin polisle hiç işbirliği yapmadığını" söyledi.

Çifte bin 200'er dolar para cezası kesildi. Quebec bölgesinde akşam 20:00 ve sabah 05:00 saatlerinde sokağa çıkma uygulaması başlatılmıştı.

Ülkede uygulanan karantina kurallarına göre söz konusu saatlerde, evin yakınlarında köpeği yürüyüşe çıkartmak dışarı çıkmak için tek yasal neden olarak görülüyor.

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