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Kanada’da orman yangınları sürüyor! Şehir merkezlerini tehdit etmeye başladı

08.08.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’nın birçok eyaletinde çıkan orman yangınları devam ediyor. Kanada'nın batı eyaletleri British Columbia, Alberta, Saskatchewan ve Manitoba ile ülkenin orta kesimindeki Ontario eyaletinde çıkan orman yangınları, şehir merkezlerini de tehdit etmeye başladı.

Kanada’da orman yangınları sürüyor! Şehir merkezlerini tehdit etmeye başladı

Kanada Kurumlar Arası Orman Yangını Merkezi (CIFFC) verilerine göre, söz konusu eyaletlerde 27 Temmuz itibarıyla 4 bin 900’den fazla yangında 2,5 milyon hektardan fazla ormanlık alan yandı.

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Kanada'nın yangınla mücadele kaynakları, yeni yangınlara hızlı bir şekilde müdahale etme yeteneğinin sınırlı olması nedeniyle ciddi şekilde tükendi.

EN FAZLA YANGIN BRITISH COLUMBIA EYALETİNDE

Kanada’da en fazla orman yangınının olduğu eyalet, British Columbia olarak açıklandı.

British Columbia Orman Yangınları Merkezi verilerine göre, bu yıl ilk ihbarın alındığı 17 Haziran’da başlayan orman yangınlarında, şimdiye kadar söndürülenler dahil toplam 1432 yangın kaydedildi.

Halen 283 ayrı noktadaki yangının aktif olarak devam ettiği British Columbia eyaletinde, bugüne kadar 638 bin hektar ormanlık arazi yandı.

Eyalet Orman Yangınları Merkezi verilerine göre, aralarında Kanada’nın diğer eyaletlerinden gelen 455 itfaiyecinin de bulunduğu toplam 3 bin 603 itfaiyeci, asker ve gönüllü yangın söndürme çalışmalarında görev yapıyor.

Yangınla mücadelede yer ekiplerinin çalışmalarına, 214 helikopter ve yangın söndürme uçağı da destek veriyor.

İtfaiye İstihbarat Görevlisi Hannah Swift, CBC’ye yaptığı açıklamada, "Şu anda eyalette çok sayıda yangın var ve hepsi kendi risklerini ve kendi zorluklarını oluşturuyor. Yangından birçok topluluk etkileniyor." dedi.

5 BİN 650 MÜLK İÇİN TAHLİYE EMRİ

Yangınların etkili olduğu bölgelerde yaklaşık 5 bin 650 mülk için tahliye emri verildiğini belirten Swift, 25 bin kişinin tahliyesinin de gündemde olduğunu söyledi.

Eyalet hükümetince açılan bir internet sitesinden, yangın bölgelerinden tahliye edilmek isteyenlerin kayıtları alınıyor.

Eyalet hükümeti ayrıca yangın bölgelerindeki hayvan çiftliği sahiplerine yaptığı duyuruda da alevlerin tehdit etmesi durumunda hayvanlarının başka çiftliklere tahliyesinin sağlanacağını açıkladı.

British Columbia’nın 255 nüfuslu Lytton köyü, orman yangınları nedeniyle alevler altında kalmış ve 25 Haziran’da köy adeta tamamen haritadan silinmişti.

Lytton köyü için başlatılan tahliye çalışmaları sırasında düştükleri çukurdan çıkamayan yaşlı bir çift de yanarak hayatını kaybetmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kanada
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