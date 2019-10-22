Kanada'da seçim Trudeau'nun ikinci zaferiyle sonuçlandı

Diğer yandan 2015 seçimlerini açık ara farkla kazanan Başbabakan Trudeau’nun partisi bu kez salt çoğunluğu sağlayamadağı için azınlık hükümeti kuracak.

Kanada medyası, Liberallerin 304 seçim bölgesinin 146’sını kazandığına ya da seçim sonuçlarını önde götürdüğüne yer verdi.

338 koltuğun bulunduğu Kanada parlamentosunda azınlık hükümeti konumuna düşen Başbakan Trudeau’nun partisi kan kaybederken, yasama görevi için sol kanat muhalefetten destek alması gerekecek.

Seçim kampanyası esnasından "Güneşli yollar" vaat eden Trudeau, başabaş giden seçimlerde rakibi Muhafazakar Parti lideri Andrew Scheer'i geçerek yeni hükümeti kurma şansını elde etmiş oldu.

Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Barack Obama’nın da desteklediği Trudeau, dünyanın önde gelen demokrasileri arasında en yenilikçi liderlerden biri olarak görülüyor.

Öte yandan seçim kampanyası sırasında partisinin yolsuzluk skandalına karışması nedeniyle hem parti içinde hem de seçmenlerinden destek kaybetti.

