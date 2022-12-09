Kanada'da üç aile Epic Games şirketine dava açtı: 'Fortnite oyunu yüzünden çocuklar uyumuyor, yemek yemiyor, duş almıyor'

Quebec Yüksek Mahkemesi Yargıcı Sylvain Lussier, oyunu tütün bağımlılığı ile kıyasladı.

Lussier, “Tütünün zararlı etkisi bir gecede fark edilip kabul edilmedi” dedi.

Dava dosyasında, çocuklardan birinin 2 yıldan kısa süre içerisinde 7 bin 700 saatten fazla Fortnite oynadı belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün de 2018 yılında oyunun bağımlılığa yol açtığını kabul ettiği vurgulanıyor.

Dosyada ayrıca oyunun “yüksek derecede bağımlılığa neden olacak şekilde" geliştirildiği iddia ediliyor.

Epic Games ise oyun bağımlılığının kabul görmüş bir psikolojik bozukluk olmadığını savunuyor.

BBC, konuyla ilgili şirkete sorular yöneltti ancak yanıt alamadı.

Fortnite'ı 350 milyondan fazla kişi oynuyor.

Oyunu oynamak ücretsiz ancak kullanıcılar oyun içinde “V Bucks” ismiyle anılan parayı kullanmak için ödeme yapıyor.