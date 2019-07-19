HABER

Kanada ve İtalya polisinden 48 noktaya ortak operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 10:42 | Son Güncelleme

Kanada polisi, İtalya polisiyle 48 noktaya düzenlediği operasyonlarda 21 mafya üyesini gözaltına alırken, 35 milyon Kanada Doları (151 milyon TL) değerindeki mal varlıklarına el koydu.Toronto Emniyet Müdürlüğü, 6 farklı bölgeden polis ekibiyle ve Kanada Kraliyet Atlı Polisi’nin desteğiyle 48 noktaya baskın düzenledi.

Kanada polisi, İtalya polisiyle 48 noktaya düzenlediği operasyonlarda 21 mafya üyesini gözaltına alırken, 35 milyon Kanada Doları (151 milyon TL) değerindeki mal varlıklarına el koydu.
Toronto Emniyet Müdürlüğü, 6 farklı bölgeden polis ekibiyle ve Kanada Kraliyet Atlı Polisi’nin desteğiyle 48 noktaya baskın düzenledi. Geçtiğimiz Cuma günü başlayan baskınlar, Perşembe günü yapılan tutuklamalarla sonlandı. Toronto bölgesinde Ndrangheta isimli mafya grubu ile bağlantılı 48 konut, iş yeri ve kafelere yapılan baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 35 milyon Kanada Doları (151 milyon TL) değerinde mal varlığı ele geçirildi. Operasyonlarda 1 milyon dolardan fazla nakit paraya, 27 mafya evine ve 5 Ferrari dahil olmak üzere 23 lüks araca el konuldu.

İtalya ve Kanada’da ortak operasyon
Kara para aklama ve yasa dışı kumar oynamakla suçlanan İtalyan organize suç örgütü Ndrangheta’nın şüpheli 9 üyesi Kanada’da tutuklandı. Öte yandan, İtalya polisi de kendi ülkesinde yürütülen paralel soruşturma kapsamında 12 kişiyi tutukladı.
Toronto yakınlarında bir basın toplantısına katılan İtalyan Mafya Araştırmacısı Fausto Lamparelli, Kanada polisine “Ndrangheta çok tehlikeli bir suç örgütüdür. Suç örgütleri sınır tanımaz” dedi.
Tutuklulardan Angelo Figliomeni, İtalya’da 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve Kanada vatandaşı olduğu için İtalya’ya iade edilmemişti. Ancak yapılan soruşturmada Figliomeni’nin Kanada’da 70 milyon Kanada Doları’ndan (302 milyon TL) fazla kara para akladığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Düzce'de korku dolu gece! O köylere ulaşım sağlanamıyorDüzce'de korku dolu gece! O köylere ulaşım sağlanamıyor
Muhtarı bıçaklayan şahıs yoğun bakımdaMuhtarı bıçaklayan şahıs yoğun bakımda
Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi!Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

Galatasaray, yıldız ismi resmen açıkladı! İşte maliyeti

Galatasaray, yıldız ismi resmen açıkladı! İşte maliyeti

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayınbabası kullanıyordu... Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi

Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi!

Duş almak için yataktan kalkıp intihar etti

Avcılar'da intihar! Haberi alan gözyaşına boğuldu

Beyoğlu’nda 22 yaşında erkek cesedi bulundu

Beyoğlu'nda şüpheli ölüm

Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı

Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı

Trabzon'da Kuzey Iraklı turistin elindeki bayrağı görünce tepki gösterip saldırdılar

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.