Kanada ve İtalya polisinden 48 noktaya ortak operasyon

Kanada polisi, İtalya polisiyle 48 noktaya düzenlediği operasyonlarda 21 mafya üyesini gözaltına alırken, 35 milyon Kanada Doları (151 milyon TL) değerindeki mal varlıklarına el koydu.

Toronto Emniyet Müdürlüğü, 6 farklı bölgeden polis ekibiyle ve Kanada Kraliyet Atlı Polisi’nin desteğiyle 48 noktaya baskın düzenledi. Geçtiğimiz Cuma günü başlayan baskınlar, Perşembe günü yapılan tutuklamalarla sonlandı. Toronto bölgesinde Ndrangheta isimli mafya grubu ile bağlantılı 48 konut, iş yeri ve kafelere yapılan baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 35 milyon Kanada Doları (151 milyon TL) değerinde mal varlığı ele geçirildi. Operasyonlarda 1 milyon dolardan fazla nakit paraya, 27 mafya evine ve 5 Ferrari dahil olmak üzere 23 lüks araca el konuldu.

İtalya ve Kanada’da ortak operasyon

Kara para aklama ve yasa dışı kumar oynamakla suçlanan İtalyan organize suç örgütü Ndrangheta’nın şüpheli 9 üyesi Kanada’da tutuklandı. Öte yandan, İtalya polisi de kendi ülkesinde yürütülen paralel soruşturma kapsamında 12 kişiyi tutukladı.

Toronto yakınlarında bir basın toplantısına katılan İtalyan Mafya Araştırmacısı Fausto Lamparelli, Kanada polisine “Ndrangheta çok tehlikeli bir suç örgütüdür. Suç örgütleri sınır tanımaz” dedi.

Tutuklulardan Angelo Figliomeni, İtalya’da 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve Kanada vatandaşı olduğu için İtalya’ya iade edilmemişti. Ancak yapılan soruşturmada Figliomeni’nin Kanada’da 70 milyon Kanada Doları’ndan (302 milyon TL) fazla kara para akladığı tespit edilerek gözaltına alındı.

