Kanada'da 19 aylık bebeğe maske takılması istendi, aile uçaktan indirildi, uçuş iptal edildi

Kanada'da 19 aylık bebekleri maske takmayan bir aile, uçaktan indirilirken uçuş iptal edildi.

Olay WestJet Havayolları'nın Salı sabahı Calgary-Toronto seferi öncesinde yaşandı.

Eşi ve biri üç yaşında, diğeri 19 aylık olan iki kızıyla seyahat eden Safwan Choudhry, BBC'ye yaşadıklarını anlatırken "Daha önce başıma hiç böyle bir şey gelmediği gibi böyle bir şeye tanık da olmadım" dedi.

Choudhry'ye göre uçak kalkmadan önce büyük kızı bir şeyler yiyordu. Bir kabin görevlisi gelip iki çocuğun da maske takması gerektiğini söyledi.

Safwan Choudhry, ağlamaması için maskeyi çocuğun atıştırmalığını bitirmesinden sonra takıp takamayacağını sordu. Görevli, maske konusunda "sıfır hoşgörü" politikaları olduğunu ve çocuklar maske takmadan uçağın kapılarını kapatmayacakları cevabını verdi.

'Hapse girersiniz'

Choudhry, "Üç yaşındaki kızım biraz huysuzlandıktan sonra maskesini taktı. Ama küçük kızım maskesini takmaya çalışırken çok ağladı. Hatta kustu" dedi.

Bunun üzerine uçuş görevlileri, polis çağırarak ailenin uçağı terk etmesini istedi. Aileye uçaktan inmezlerse gözaltına alınacakları, haklarında dava açılacağı ve hapse girecekleri söylendi.