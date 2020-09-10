HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kanada'da 19 aylık bebeğe maske takılması istendi, aile uçaktan indirildi, uçuş iptal edildi

Kanada'da 19 aylık bebeğe maske takılması istendi, aile uçaktan indirildi, uçuş iptal edildi

10.09.2020 09:48 | Son Güncelleme

Kanada'da 19 aylık bebekleri maske takmayan bir aile, uçaktan indirilirken uçuş iptal edildi.

Kanada'da 19 aylık bebeğe maske takılması istendi, aile uçaktan indirildi, uçuş iptal edildi

Kanada'da 19 aylık bebekleri maske takmayan bir aile, uçaktan indirilirken uçuş iptal edildi.

Olay WestJet Havayolları'nın Salı sabahı Calgary-Toronto seferi öncesinde yaşandı.

Eşi ve biri üç yaşında, diğeri 19 aylık olan iki kızıyla seyahat eden Safwan Choudhry, BBC'ye yaşadıklarını anlatırken "Daha önce başıma hiç böyle bir şey gelmediği gibi böyle bir şeye tanık da olmadım" dedi.

Choudhry'ye göre uçak kalkmadan önce büyük kızı bir şeyler yiyordu. Bir kabin görevlisi gelip iki çocuğun da maske takması gerektiğini söyledi.

Safwan Choudhry, ağlamaması için maskeyi çocuğun atıştırmalığını bitirmesinden sonra takıp takamayacağını sordu. Görevli, maske konusunda "sıfır hoşgörü" politikaları olduğunu ve çocuklar maske takmadan uçağın kapılarını kapatmayacakları cevabını verdi.

'Hapse girersiniz'

Choudhry, "Üç yaşındaki kızım biraz huysuzlandıktan sonra maskesini taktı. Ama küçük kızım maskesini takmaya çalışırken çok ağladı. Hatta kustu" dedi.

Bunun üzerine uçuş görevlileri, polis çağırarak ailenin uçağı terk etmesini istedi. Aileye uçaktan inmezlerse gözaltına alınacakları, haklarında dava açılacağı ve hapse girecekleri söylendi.

Karara uyduklarını ve uçaktan indiklerini anlatan Choudhry, daha sonra Kanada'daki uçuşlarda sadece 2 yaşın üzerindeki çocukların maske takması gerektiğini ve 19 aylık bebeğinin böyle bir zorunluluğu olmadığını öğrendiklerini belirtti.

WestJet ise ailenin üç yaşındaki çocuk maske takmadığı için indirildiğini savundu.

Uçakta çekilen bir videoda üç yaşındaki çocuğun polis geldikten sonra maske taktığı görülüyor.

Polis de yolculara 'çocuğun maske sorununun çözüldüğünü' söylüyor. Polis memuru daha sonra çocuğun kendileri gelmeden önce de maske taktığını doğruluyor.

Polis aile hakkında işlem yapmadı.

Ancak havayolu şirketi, olay nedeniyle personelin huzursuz olduğunu ve uçuşun iptal edildiğini, yolcular için ertesi güne bir uçuş ayarlandığını açıkladı.

Choudhry, şirketin kendilerine başka bir uçuş için bilet vermediğini ve hâlâ Calgary'de olduklarını söyledi.

'Başörtüsü yüzünden'

Marian Nur adlı bir yolcu ise ailenin ırkı ve dini yüzünden hedef alındığını öne sürdü.

Nur, Safwan Choudhry'nin eşinin başörtüsü olduğunu belirterek "Aile hiç sesini yükseltmedi. Personelle hiç tartışmadılar. Sadece onlara dertlerini anlatmaya çalışıyorlardı" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Toplu taşımalarda ayakta yolcu yasağı ne zaman başlayacak?Toplu taşımalarda ayakta yolcu yasağı ne zaman başlayacak?
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
14 Eylül'de esnek çalışma başlıyor!
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
İlginizi Çekebilir
Öğrencilere ders veriyordu, canlı yayında hayatını kaybetti
Öğrencilere ders veriyordu, canlı yayında hayatını kaybetti
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Diğer Haberler
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ya saldırganlığına son verir ya da AB yaptırımlarına maruz kalır
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Kanadalı yargıç başörtüsü nedeniyle davasına bakmadığı Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Yunanistan'ın Meis Adası'nda iki Alman gazeteci "casusluk" şüphesiyle gözaltına alındı
Meis Adası'nda iki Alman gazeteci gözaltına alındı
Almanya'dan flaş seyahat kararı!
Almanya'dan flaş seyahat kararı!
Çin’de yolda bozulan araca kamyon çarptı! Sürücü aracın tavanına uçtu
Feci kaza! Aracın tavanına uçtu
Rus savaş uçağı, ABD ve İsveç keşif uçaklarını böyle engelledi
Rus savaş uçağı, ABD ve İsveç keşif uçaklarını böyle engelledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.