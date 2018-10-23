Kanada'da 7. Uluslararası Parlamenterler Konferansı

Farklı ülkelerden çok sayıda parlamenterin iştirak ettiği toplantılarda temsilciler, kadın ve kız çocuklarını ilgilendiren toplumsal içerikli konularda, ülkelerindeki uygulamalara ve kaydedilen gelişmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu. Katılımcılar, ülkelerindeki eksikliklerin nasıl giderilebileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Bu kapsamda katılımcılar, özellikle bilgi ve tecrübe değişimi konusunda uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı.

Başkent Ottowa'da 21 Ekim'de başlayan Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) Eylem Programı’nın uygulanmasına ilişkin 7. Uluslararası Parlamenterler Konferansında (IPCI) Türkiye, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın başkanlığındaki heyetle temsil ediliyor. Heyette, AK Parti Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da bulunuyor.

TORONTO(AA) - AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığındaki Türk heyeti, Kanada'da düzenlenen 7. Uluslararası Parlamenterler Konferansı (IPCI) kapsamında Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau ve Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen ile görüştü.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, konferansın ilk gün oturumunda yaptığı konuşmada, ICPD toplantılarında özellikle konuşulması gereken konulardan bir tanesinin savaşlardan etkilenen kadın ve kız çocukları olduğunu belirterek, "Savaşların mağdurları kadınlar ve kız çocuklarıdır. Savaşlara ve silahlara ayrılacak paranın sürdürülebilir kalkınma için ayrılması halinde bugünkü sorunları daha az konuşur hale geliriz.’’ dedi.

Bu arada Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau ile bir araya gelen Türk heyetinin Türkiye'nin kalkınma yardımları hakkında bilgi verdiği görüşmede, ikili ve çok taraflı iş birliğinin arttırılması imkanları ele alındı.

Öte yandan Türk heyeti, Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen tarafından kabul edildi. Kabulde, heyet başkanı Öznur Çalık, Bakan Hussen'e Türkiye'nin sığınmacılara yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mültecilerin eğitim çalışmalarının önemine işaret eden Çalık, halen 1 milyon çocuktan 800 binine eğitim sağlandığını, mevcut eksikliklerin ise uluslararası yardım gerektirdiğini vurguladı. Türkiye'nin tarihten gelen milli hasletiyle daima mazlum ve mağdurların yanında olduğunun altını çizen Çalık, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana her daim yardıma ihtiyacı bulunanlara el uzatıldığını ifade etti. Çalık, 4 milyona yakın mülteciye bugüne kadar 32 milyar dolar yardım yapıldığını anlatarak, Türkiye’nin 2017'de dünya kalkınma endeksine göre dünyada en çok insani yardım yapan ülke haline geldiğini söyledi.