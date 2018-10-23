HABER

Kanada'da 7. Uluslararası Parlamenterler Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 13:28 | Son Güncelleme

Konferansa katılan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığındaki Türk heyeti, Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau ve Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen ile görüştü

TORONTO(AA) - AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığındaki Türk heyeti, Kanada'da düzenlenen 7. Uluslararası Parlamenterler Konferansı (IPCI) kapsamında Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau ve Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen ile görüştü.

Başkent Ottowa'da 21 Ekim'de başlayan Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) Eylem Programı’nın uygulanmasına ilişkin 7. Uluslararası Parlamenterler Konferansında (IPCI) Türkiye, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın başkanlığındaki heyetle temsil ediliyor. Heyette, AK Parti Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da bulunuyor.

Farklı ülkelerden çok sayıda parlamenterin iştirak ettiği toplantılarda temsilciler, kadın ve kız çocuklarını ilgilendiren toplumsal içerikli konularda, ülkelerindeki uygulamalara ve kaydedilen gelişmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu. Katılımcılar, ülkelerindeki eksikliklerin nasıl giderilebileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Bu kapsamda katılımcılar, özellikle bilgi ve tecrübe değişimi konusunda uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, konferansın ilk gün oturumunda yaptığı konuşmada, ICPD toplantılarında özellikle konuşulması gereken konulardan bir tanesinin savaşlardan etkilenen kadın ve kız çocukları olduğunu belirterek, "Savaşların mağdurları kadınlar ve kız çocuklarıdır. Savaşlara ve silahlara ayrılacak paranın sürdürülebilir kalkınma için ayrılması halinde bugünkü sorunları daha az konuşur hale geliriz.’’ dedi.

Bu arada Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau ile bir araya gelen Türk heyetinin Türkiye'nin kalkınma yardımları hakkında bilgi verdiği görüşmede, ikili ve çok taraflı iş birliğinin arttırılması imkanları ele alındı.

Öte yandan Türk heyeti, Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen tarafından kabul edildi. Kabulde, heyet başkanı Öznur Çalık, Bakan Hussen'e Türkiye'nin sığınmacılara yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mültecilerin eğitim çalışmalarının önemine işaret eden Çalık, halen 1 milyon çocuktan 800 binine eğitim sağlandığını, mevcut eksikliklerin ise uluslararası yardım gerektirdiğini vurguladı. Türkiye'nin tarihten gelen milli hasletiyle daima mazlum ve mağdurların yanında olduğunun altını çizen Çalık, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana her daim yardıma ihtiyacı bulunanlara el uzatıldığını ifade etti. Çalık, 4 milyona yakın mülteciye bugüne kadar 32 milyar dolar yardım yapıldığını anlatarak, Türkiye’nin 2017'de dünya kalkınma endeksine göre dünyada en çok insani yardım yapan ülke haline geldiğini söyledi.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen de Türkiye'nin sadece Suriye, Irak ve Somali'ye değil, dünyanın farklı bölgelerine yaptığı yardımı ilgiyle izlediklerini kaydetti. Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik politikasının ve özellikle çocuklarının eğitimine verdiği önemin her türlü takdirin üstünde olduğunu belirten Hussen, Kanada'nın da Türkiye dahil Suriye'ye komşu ülkelerden 40 bini aşkın Suriyeli sığınmacıyı aldığını hatırlattı.

Heyet Başkanı Öznur Çalık, Bakan Hussen'e 15 Temmuz şehit ve gazilerini anlatan bir de kitap hediye etti.

Konferans, 23 Ekim'de sona erecek.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
'S' plakalı servis şoförleri kontak kapattı, öğrenciler okula yürüyerek gitti'S' plakalı servis şoförleri kontak kapattı, öğrenciler okula yürüyerek gitti
'Dünyanın en eski gemi enkazı' Karadeniz'de bulundu'Dünyanın en eski gemi enkazı' Karadeniz'de bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
7.Uluslararası Parlamenterler Konferansı (IPCI) Kanada Türk heyeti Kanada’daki Uluslararası Parlamenterler Konferansı’n Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD)

En Çok Okunan Haberler

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

İlginizi Çekebilir

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan 'Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt!

Erdoğan'dan 'Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?' sorusuna dikkat çeken yanıt!

5 yaşındaki çocuğu 43 yerinden bıçakladı!

5 yaşındaki çocuğu 43 yerinden bıçakladı!

HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gelin masaya oturalım

HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gelin masaya oturalım

Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı

Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı

Teröristler metruk binada yakalandı!

Teröristler metruk binada yakalandı!

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.