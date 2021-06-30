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Kanada'da rekor sıcak hava dalgasında onlarca kişi öldü

30.06.2021 05:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'da rekorları alt üst eden, daha önce görülmemiş yükseklikteki sıcak hava dalgası nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti. British Columbia eyaletindeki Lytton'da üst üste üç gün sıcak hava rekoru kırıldı ve termometreler son olarak 49,4 dereceyi gösterdi.

Kanada'da rekor sıcak hava dalgasında onlarca kişi öldü

Kanada'da rekorları alt üst eden, daha önce görülmemiş yükseklikteki sıcak hava dalgası nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti.

British Columbia eyaleti polisi, Pazartesi gününden bu yana yaklaşık 70 ani ölüm vakasının bildirildiğini ve bunların çoğunun yaşlılar olduğunu açıkladı.

Polis, ölümlerde bölgeyi kavuran sıcakların rol oynadığını söyledi.

Kanada'da Salı günü, British Columbia eyaletindeki Lytton'da üst üste üç gün sıcak hava rekoru kırıldı ve termometreler son olarak 49,4 dereceyi gösterdi.

ABD'nin kuzeybatısındaki Oregon'dan, Kanada'nın kuzey kutup bölgelerine kadar geniş bir alanı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının, yüksek basıncın sıkıştırdığı bir sıcak hava tabakasından kaynaklandığı belirtiliyor. Uzmanlar, iklim değişikliği sonucu aşırı sıcak hava dalgalarının daha sık görülebileceğini söylüyor.

Bu haftadan önce Kanada'daki sıcaklıklar hiç 45 dereceyi aşmamıştı.

Polis yetkilileri halka, özellikle sağlık sorunları bulunan yaşlı komşularını kontrol etme çağrısı yaptı.

Polise göre Vancouver kentinin Burnaby ve Surrey banliyölerindeki 69 ölümde sıcak hava rol oynamış olabilir. Ölenlerin çoğunun sağlık sorunları bulunan yaşlılar olduğu kaydedildi.

Yetkililer, British Columbia ve Alberta eyaletiyle, Saskatchewan, Kuzeybatı Toprakları ve Yukon eyaletinin bir bölümü için sıcak hava dalgası uyarısı yaptı.

Kanada hükümetinin Çevre ve İklim Kurumu'ndan kıdemli iklim uzmanı David Phillips "Dünyanın en soğuk ve en karlı ikinci ülkesiyiz. Sıklıkla soğuk havadan ve tipiler görürüz ama nadiren böyle bir sıcak havadan söz ederiz. Şu anda Dubai bizim gördüğümüzden daha soğuktur" dedi.

How has the heatwave affected the US?

Portland ve Seattle kentlerinde, kayıtların tutulmaya başlandığı 1940'lı yıllardan bu yanaki en yüksek sıcaklıklar görüldü.

Portland'da sıcaklık 46,1 dereec olurken, Seattle'da 42,2 derece görüldü. Porrland'da sıcak hava yüzünden kabloların erimesi nedeniyle tramvay seferleri durduruldu.

Amazon, Seattle'daki merkezinin kapılarını serinleyebilmeleri için halka açarken, Portland sakinleri serinleme merkezlerine koştu.

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