Kanada’dan Venezuelalı sığınmacılar için 53 milyon dolar yardım

TORONTO (AA) - Kanada, Venezuela'daki kriz nedeniyle komşu ülkelere sığınan Venezuelalı mülteciler için yaklaşık 53 milyon dolarlık insani yardımda bulundu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, başkent Ottawa’da düzenlenen Lima Grubu 10. Bakanlar Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 milyon Venezuelalının kriz nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Trudeau, Nicolas Maduro'nun Venezuela'da hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda "göz ardı edilemez bir saygısızlık gösterdiğini" savunarak Venezuela'daki demokrasinin bozulmasına ve iktidarını korumak için güç ve korkuyu kullanmak isteyen bir diktatörlüğe tanık olduklarını belirtti.

Milyonlarca kişinin Venezuela'da yaşananlar yüzünden başka ülkelere sığındığını ifade eden Trudeau, yaklaşık 53 milyon dolarlık yardım paketinin, bölgedeki "güvenilir ortaklara" ulaştırılıp dağıtılacağını söyledi.

- Peru ve Kolombiya’daki sığınmacılara yardım

Öte yandan Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau da yaptığı yazılı açıklamada, 52,89 milyon dolarlık insani yardımın, Venezuelalı sığınmacılara, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı organizasyonlar ve insani yardım kuruluşları eliyle ulaştırılacağını duyurdu.