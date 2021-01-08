HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Kanadalı 7 yaşındaki halterci ABD şampiyonu oldu

Kanadalı 7 yaşındaki halterci ABD şampiyonu oldu

08.01.2021 16:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kanadalı 7 yaşındaki halterci ABD şampiyonu oldu

Kanadalı 7 yaşındaki Rory van Ulft, 30 kg kategorisinde ABD 11 yaş altı ve 13 yaş altı Halter Ulusal Şampiyonu olarak ülke tarihinde en genç şampiyon oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan Kanada uyruklu 7 yaşındaki halterci Rory van Ulft'nin başarısı profesyonel haltercilere taş çıkarttı.

Van Ulft, 30 kg kategorisinde ABD 11 yaş altı ve 13 yaş altı Halter Ulusal Şampiyonu olarak ABD'nin gelmiş geçmiş en genç şampiyonu oldu.

Halter sporundan önce jimnastik eğitimi alan Ulft şampiyonluğun sırrını inanmak, azmetmek ve çalışmak olarak nitelendirerek "Halter yapmaya başlayan yeni çocukları beni izlediklerini duymayı seviyorum. Umarım halter yapmak isteyen tüm çocuklara ilham verebilirim. Şampiyonluğum yaşıtlarıma örnek olmasını diliyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Tüm ısarlara rağmen ikna edilemediTüm ısarlara rağmen ikna edilemedi
Çinko eksikliği nedir? Çinko hangi besinlerde bulunur?Çinko eksikliği nedir? Çinko hangi besinlerde bulunur?

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

Yer: Malatya! Mağarada gördükleri şey karşısında korkuya kapıldılar

Yer: Malatya! Mağarada gördükleri şey karşısında korkuya kapıldılar

O sözlere tepki yağıyor! 'Özür dile Esra Erol'

O sözlere tepki yağıyor! 'Özür dile Esra Erol'

Kendisine kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü

Kendisine kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Sivas'ta markete giren köpeğin bisküvi alma anı kamerada

Görüntüleri izleyince şaşırdı! 'İlk defa karşılaştım'

İzmir'de hurdacıların demir kavgası meydan savaşına döndü

Demir kavgası meydan savaşına döndü

65 yaş üstü kadın tüm ısrarlara rağmen otobüsten inmedi

Tüm ısarlara rağmen ikna edilemedi

Sultanbeyli'de drift görüntülerini paylaşan kişi gözaltına alındı

Driftin bedeli ağır oldu

Bu fotoğraf gündeme bomba gibi düştü!

Bu fotoğraf gündeme bomba gibi düştü!

İstanbul'da esnafı şaşırtan hırsızlık! Müşteri gibi gelip mandalina ve ıspanak çaldı

Esnaf şaşkın! Müşteri gibi gelip...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.