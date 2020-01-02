Kanal Çanakkale iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Mehmet Ali Güller'in yazısı olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İsteseler de istemeseler de yapacağız' dediği 'Kanal İstanbul' projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunda dikkat çeken bir ayrıntı olduğu iddia edildi.

'KANAL ÇANAKKALE' İDDİASI!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller, bugünkü "Kanal Çanakkale: Karadeniz’e NATO yolu" başlığıyla yayımlanan yazısında, ÇED raporunun, Kanal İstanbul dışında 'Kanal Çanakkale' açılmasını önerdiğini belirtti.

'ÇED RAPORU'NDA ÖNERİLİYOR'

Güller yazısında, "ÇED Raporu’nu inceledikçe daha vahim konularla karşılaşıyoruz. ÇED Raporu, Kanal İstanbul dışında bir de “Kanal Çanakkale” açılmasını “öneriyor”! Evet, yanlış okumadınız; ÇED Raporu’nun 1426. sayfasında (6. bölümünün 155. sayfasında) “Zincirbozan-Gelibolu mevkiinden Saros Körfezi’ne bir kanal açılması” öneriliyor!" dedi.

Güller, yazısının devamında "Dolayısıyla Kanal İstanbul, ulusal güvenliğimize ve Karadeniz’i bir barış denizi olarak koruyabilmemize karşı açık bir tehdittir! Türkiye’yi Ege’de, Doğu Akdeniz’de 'fiilen' kuşatmış olan ABD’ye bir de kuzeyimizde 'kuşatma' olanağı vermek, büyük gaflet olacaktır!" ifadelerini kullandı.



