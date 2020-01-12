HABER
  4. Kanal İstanbul'a "Hayır" demek için insan zinciri oluşturuldu

Kanal İstanbul'a "Hayır" demek için insan zinciri oluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 16:45 | Son Güncelleme

Kanal İstanbul'a "Hayır" demek için insan zinciri oluşturuldu

İSTANBUL (AA) - Avcılar Kent Konseyi ve Bileşenleri, Kanal İstanbul Projesi'ne "Hayır" demek için insan zinciri oluşturdu.

Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, grup üyeleri ve Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, Avcılar Paşaeli Piknik Alanı girişinde bir araya gelerek, "Kanala Değil Depreme Bütçe" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Halisçelik, Kanal İstanbul'un nihai ÇED raporundan sonra birçok vatandaşın buna itiraz ettiğini söyledi.

Kanal İstanbul'a ihtiyaç olmadığını savunan Halisçelik, "Kanal Projesi yerin jeodinamik kuvvetleriyle doğal olarak oluşmuş bir Boğaz'ımız olmasaydı, bir ihtiyaç olabilirdi. Tıpkı Panama, Süveyş ve Korint Boğazı gibi. Ancak doğal bir Boğaz'ımız bulunmaktadır ve kanal projesi daha uzun, daha dar ve daha sığ olduğu için gemi seyahatleri açısından da daha tehlikelidir. Yani ortada geçişleri kazasız, belasız atlatacağımız bir proje yoktur." dedi.

Projeden para kazanılacağını iddia edenlerin yanıldığını dile getiren Halisçelik, hem Montrö Boğazlar Sözleşmesi hem de uluslararası denizcilik hukukunun koyduğu kuralların gayet açık ve net olduğunu ifade etti.

Açıklamanın ardından insan zinciri oluşturan grup üyeleri el ele tutuşarak ve taşıdıkları pankart ve dövizlerle yaklaşık yarım saat göl etrafında yürüdükten sonra dağıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
Prof. Dr. Eyidoğan: Marmara'da "deprem fırtınası" yaşanıyorProf. Dr. Eyidoğan: Marmara'da "deprem fırtınası" yaşanıyor
Ataşehir'de "manikür sırası tartışmasının ardından kuaförün ruhsatı iptal edildi" iddiasıAtaşehir'de "manikür sırası tartışmasının ardından kuaförün ruhsatı iptal edildi" iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kanal istanbul projesi Avcılar Kent Konseyi ve Bileşenleri insan zinciri Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması

Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

FETÖ elebaşı Gülen'in yazılarında ortaya çıktı! Şoke etti

FETÖ elebaşı Gülen'in yazılarında ortaya çıktı! Şoke etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Deprem uzmanından kritik açıklama!

Deprem uzmanından kritik açıklama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kanada'da nükleer santralde verilen 'acil durum' uyarısıyla ilgili yeni gelişme!

Kanada'da nükleer santralde verilen 'acil durum' uyarısıyla ilgili yeni gelişme!

Kocaeli'de Atatürk büstüne saldırı!

Atatürk büstüne çirkin saldırı!

Dünyanın en hızlısı! Yeni SAT botu Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

Dünyanın en hızlısı! Radara yakalanmıyor

Kar topu oynayan 9 çocuğun vücudunda yanıklar oluştu! Vali Mustafa Tutulmaz'dan açıklama

Her şey kar topu oynadıktan sonra oldu! Vali'den açıklama

Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Kanal İstanbul ile ilgili flaş açıklama!

İlber Ortaylı canlı yayında ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

İlber Ortaylı ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.