Kanal İstanbul'a "Hayır" demek için insan zinciri oluşturuldu

İSTANBUL (AA) - Avcılar Kent Konseyi ve Bileşenleri, Kanal İstanbul Projesi'ne "Hayır" demek için insan zinciri oluşturdu.

Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, grup üyeleri ve Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, Avcılar Paşaeli Piknik Alanı girişinde bir araya gelerek, "Kanala Değil Depreme Bütçe" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Halisçelik, Kanal İstanbul'un nihai ÇED raporundan sonra birçok vatandaşın buna itiraz ettiğini söyledi.

Kanal İstanbul'a ihtiyaç olmadığını savunan Halisçelik, "Kanal Projesi yerin jeodinamik kuvvetleriyle doğal olarak oluşmuş bir Boğaz'ımız olmasaydı, bir ihtiyaç olabilirdi. Tıpkı Panama, Süveyş ve Korint Boğazı gibi. Ancak doğal bir Boğaz'ımız bulunmaktadır ve kanal projesi daha uzun, daha dar ve daha sığ olduğu için gemi seyahatleri açısından da daha tehlikelidir. Yani ortada geçişleri kazasız, belasız atlatacağımız bir proje yoktur." dedi.

Projeden para kazanılacağını iddia edenlerin yanıldığını dile getiren Halisçelik, hem Montrö Boğazlar Sözleşmesi hem de uluslararası denizcilik hukukunun koyduğu kuralların gayet açık ve net olduğunu ifade etti.

Açıklamanın ardından insan zinciri oluşturan grup üyeleri el ele tutuşarak ve taşıdıkları pankart ve dövizlerle yaklaşık yarım saat göl etrafında yürüdükten sonra dağıldı.

