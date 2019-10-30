Kanala düşen at, kepçeyle kurtarıldı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, oto yıkama istasyonunun kanalına düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kepçe ve halatla kurtarıldı.

Burhaniye ilçesine Kocacami Mahallesi Kuvvayı Milliye Caddesi'nde bulunan oto yıkama istasyonunda bulunan kanala at düştü. Atı kanaldan çıkaramayan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, halat ve kepçe ile atı kanaldan çıkardı. Belediye veterinerliğine teslim edilen atın sahibinin beklendiği öğrenildi.

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