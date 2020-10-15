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Kanala uçan otomobili görmek için sıraya girdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2020 22:39 | Son Güncelleme

Adana'da, başka bir otomobil ile çarpışıp, sulana kanalına uçan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Meraklı kalabalığın sulama kanalı kıyısında sıraya girip, koronavirüs tedbirlerine aldırmadan sudaki aracı izlemesi ise dikkat çekti.

Kanala uçan otomobili görmek için sıraya girdiler

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvar'a meydana geldi. Nazmi Kaan Akkuş yönetimindeki otomobil, Mehmet Emin Turantekin'in kullandığı otomobille çarpıştıktan sonra bariyerleri yıkarak DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu.
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Suya batan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Akkuş, kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından bölgede toplanan meraklı kalabalık, suyun içindeki otomobili izlemeye başladı. Polisin uyarısı ile bazı vatandaşlar bölgeden ayrılırken, bazıları ise izlemeye devam etti. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan bazı vatandaşların maske takmadıkları da görüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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