Kanala uçan otomobili görmek için sıraya girdiler

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvar'a meydana geldi. Nazmi Kaan Akkuş yönetimindeki otomobil, Mehmet Emin Turantekin'in kullandığı otomobille çarpıştıktan sonra bariyerleri yıkarak DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu.



Suya batan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Akkuş, kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından bölgede toplanan meraklı kalabalık, suyun içindeki otomobili izlemeye başladı. Polisin uyarısı ile bazı vatandaşlar bölgeden ayrılırken, bazıları ise izlemeye devam etti. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan bazı vatandaşların maske takmadıkları da görüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

