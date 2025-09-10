KADIN

Kandaki sessiz tehlikeye dikkat! 'Geri dönüşü yok' Kalp krizi riskini artırıyor!

Bazı hastalıklar belirti vermeden sessizce ilerleyerek sağlığımızı tehdit edebiliyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, toplumda oldukça yaygın görülen kolesterol yüksekliği (hiperkolesterolemi) hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Sessiz seyreden bu rahatsızlığın, başta kalp-damar hastalıkları olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununa zemin hazırladığını belirten Dr. Taşkıran, erken tanı ve yaşam tarzı değişikliklerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

"KOLESTEROL YÜKSEKLİĞİ SESSİZCE ORGANLARA ZARAR VEREBİLİR"

Dr. Taşkıran, kolesterolün vücut için gerekli bir madde olduğunu ancak kandaki seviyesinin yükselmesinin damar sertliği (ateroskleroz), kalp krizi ve inme gibi hayati risklere yol açabileceğini ifade etti.

"Kolesterol yüksekliği çoğu zaman herhangi bir belirti vermez. Ancak yıllar içinde damar yapısını bozarak geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir" diyen Dr. Taşkıran, özellikle ailesinde kalp hastalığı öyküsü bulunan bireylerin düzenli olarak kolesterol düzeylerini kontrol ettirmesi gerektiğini hatırlattı.

KOLESTEROLÜ KONTROL ALTINDA TUTMAK İÇİN ÖNERİLER

Kolesterol yüksekliğinin önlenebilir bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Dr. Taşkıran, Doymuş yağ ve trans yağ tüketimini sınırlayın, sebze, meyve ve tam tahılları beslenme düzeninize dahil edin, haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz yapın, sigara ve alkol tüketiminden uzak durun, gerekli görüldüğü durumlarda, hekiminizin önerdiği ilaç tedavisini aksatmayın" dedi.

"KOTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN"

Dahiliye Polikliniği’nde, kolesterol yüksekliği ve diğer metabolik hastalıklarla ilgili detaylı değerlendirme ve tedavi hizmeti sunduklarını belirten Dr. Taşkıran, "Doğru teşhis ve yaşam tarzı değişiklikleriyle bu sorunun üstesinden gelmek mümkündür. Yeter ki sağlığınızı ihmal etmeyin" diye konuştu.

(İHA)

