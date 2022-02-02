Kandil ne zaman? Yarın kandil mi? Kandilde oruç tutulur mu?

Miraç Kandili 27 Şubat 2022'de, Berat Kandili 17 Mart 2022'de, Kadir Gecesi 27 Nisan 2022'de, Mevlid Kandili ise 7 Ekim 2022'de idrak edecek. Regaip Kandili için ise geri sayım başladı. İslam alemi bu kandilin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Regaip Kandili 2022'nin ilk kandili olacak. İşte detaylar...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

Regaip Kandili, 3 Şubat 2022 Perşembe günü idrak edecek.

REGAIP KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?

Regâip gecelerinde tevbe etmek, dua etmek, istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek alimler arasında kabul görür.

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Regaip Kandilinde oruç tutulup tutulmayacağına ilişkin açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sözlerinde şu ifadeler yer aldı: "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

