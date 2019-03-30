Kandil'de PKK hedefleri vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde PKK terör örgütü elebaşlarına ait hedefler ile sınır birliklerine eylem hazırlığı içindeki teröristlerin hava harekatında vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Kandil'de PKK terör örgütü elebaşlarına ait hedefler ile eylem hazırlığındaki teröristlere karşı hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

"Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Irak kuzeyi Kandil'de PKK terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargah, barınak ve sığınaklar ile Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sınır birliklerimize eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK'lı teröristler, 30 Mart 2019 tarihinde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak vurulmuştur."

ANKARA, (DHA)

