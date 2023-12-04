Kandilli Rasathanesi'nden depremlerle ilgili açıklama: 40 tane deprem oldu

Sabah 10:42 sıralarında Bursa'da meydana gelen ve İstanbul, Kocaeli, Sakarya gibi çevre illerden de hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı. Özellikle Bursa'da vatandaşlar deprem sonrası sokaklara çıktı. Depremden sonra Kandilli Rasathanesi Müdür Haluk Özener de önemli açıklamalarda bulundu.

"ŞU ANA KADAR 40 DEPREM OLDU"

Özener, bölgede 40’a yakın deprem meydana geldiğini vurgulayarak merkez üssünün aktif bir olduğunu ifade ederek, "Şu ana kadar 40 deprem oldu. Artçı depremlerin en büyüğü 3.8. Artçıların 9 tanesi 3'ün üzerinde. Marmara'da iki kol var. Bu bölge Marmara içerisinde aktif bir yer. Tarihsen dönem kayıtlarına baktığımızda bu bölgede daha önce de büyük depremler meydana geldi. Marmara'da bir deprem bekliyoruz ama bu Marmara'daki her depremin o deprem olduğu anlamına gelmesin. Marmara'da yaklaşık yılda 9 tane deprem meydana gelmekte."

"BÖLGE SİSMİK OLARAK AKTİF"

2020 yılından bu yıl 15 Ağustos'a baktığımız zaman da Marmara bölgesinde 3 bin tane irili ufaklı deprem oldu. 2023 yılına bakarsak da Avşa-Balıkesir açıklarında 4.4'lük depremler yaşadık, dediğim gibi bölge sismik olarak aktif bir bölge.

Söz alan Doçent Doktor Doğan Kalafat ise yaptığı açıklamada;

"Deprem mekanizması, beklendiği gibi aslında Kuzey Anadolu fay zonunun biliyorsunuz 2 tane ana kolu var bir tanesi kuzey kol, Silivri açıklarından Tekirdağ açıklarına oradan da Saros Körfezi'ne uzanan ara kol, diğeri ise Gemlik Körfezi'ne giren güney kol. Bu depremin özelliği bize şunu veriyor, bildiğiniz gibi her iki kol da aslında zon içerisinde bu deprem küçük bir yırtılma sonucunda meydana gelmiş olarak değerlendirebiliriz. Dolayısı ile bunun Kuzey Anadolu fayı ile direkt olarka ilişkisi yoktur. Olumlu olarak değerlendiriyoruz, burada bizi endişeye sürüklemeyen en nemli kriter ise ana deprem sonucunda artçı depremlerin zaman içerisinde dağılımıdır, bu sismoloji açısından önemlidir. Bu depremin artçılarının olması da normaldir. Depremler bir doğa olayıdır, o yüzden de bu bölgede ortalama 3 veya 4 tane deprem mutlaka her yıl olur, bu da bu yılın bize en son Marmara'da olan deprem olarak değerlendirebiliriz." ifadelerine yer verdi.







