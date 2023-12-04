HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kandilli Rasathanesi'nden depremlerle ilgili açıklama: 40 tane deprem oldu

Kandilli Rasathanesi'nden depremlerle ilgili açıklama: 40 tane deprem oldu

04.12.2023 13:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, Bursa'nın Gemlik Körfezi bölgesinde meydana gelen 5,1 ve 4,5'lik depremleri değerlendirdi. Özener yaptığı açıklamada, Marmara'da 40 tane deprem olduğunu ifade ederek, "Marmara'da bir deprem bekliyoruz ama bu Marmara'daki her depremin o deprem olduğu anlamına gelmesin. Marmara'da yaklaşık yılda 9 tane deprem meydana gelmekte." dedi.

Kandilli Rasathanesi'nden depremlerle ilgili açıklama: 40 tane deprem oldu

Sabah 10:42 sıralarında Bursa'da meydana gelen ve İstanbul, Kocaeli, Sakarya gibi çevre illerden de hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı. Özellikle Bursa'da vatandaşlar deprem sonrası sokaklara çıktı. Depremden sonra Kandilli Rasathanesi Müdür Haluk Özener de önemli açıklamalarda bulundu.

"ŞU ANA KADAR 40 DEPREM OLDU"

Özener, bölgede 40’a yakın deprem meydana geldiğini vurgulayarak merkez üssünün aktif bir olduğunu ifade ederek, "Şu ana kadar 40 deprem oldu. Artçı depremlerin en büyüğü 3.8. Artçıların 9 tanesi 3'ün üzerinde. Marmara'da iki kol var. Bu bölge Marmara içerisinde aktif bir yer. Tarihsen dönem kayıtlarına baktığımızda bu bölgede daha önce de büyük depremler meydana geldi. Marmara'da bir deprem bekliyoruz ama bu Marmara'daki her depremin o deprem olduğu anlamına gelmesin. Marmara'da yaklaşık yılda 9 tane deprem meydana gelmekte."

özener

"BÖLGE SİSMİK OLARAK AKTİF"

2020 yılından bu yıl 15 Ağustos'a baktığımız zaman da Marmara bölgesinde 3 bin tane irili ufaklı deprem oldu. 2023 yılına bakarsak da Avşa-Balıkesir açıklarında 4.4'lük depremler yaşadık, dediğim gibi bölge sismik olarak aktif bir bölge.

Söz alan Doçent Doktor Doğan Kalafat ise yaptığı açıklamada;

"Deprem mekanizması, beklendiği gibi aslında Kuzey Anadolu fay zonunun biliyorsunuz 2 tane ana kolu var bir tanesi kuzey kol, Silivri açıklarından Tekirdağ açıklarına oradan da Saros Körfezi'ne uzanan ara kol, diğeri ise Gemlik Körfezi'ne giren güney kol. Bu depremin özelliği bize şunu veriyor, bildiğiniz gibi her iki kol da aslında zon içerisinde bu deprem küçük bir yırtılma sonucunda meydana gelmiş olarak değerlendirebiliriz. Dolayısı ile bunun Kuzey Anadolu fayı ile direkt olarka ilişkisi yoktur. Olumlu olarak değerlendiriyoruz, burada bizi endişeye sürüklemeyen en nemli kriter ise ana deprem sonucunda artçı depremlerin zaman içerisinde dağılımıdır, bu sismoloji açısından önemlidir. Bu depremin artçılarının olması da normaldir. Depremler bir doğa olayıdır, o yüzden de bu bölgede ortalama 3 veya 4 tane deprem mutlaka her yıl olur, bu da bu yılın bize en son Marmara'da olan deprem olarak değerlendirebiliriz." ifadelerine yer verdi.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gittiCumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gitti
İETT şoförüne saldırı kamerada! 'Plajda yürür gibi yürümeyin'İETT şoförüne saldırı kamerada! 'Plajda yürür gibi yürümeyin'
'Marmara Denizi'nde su sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı' Uzman isimden dikkat çeken açıklama'Marmara Denizi'nde su sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı' Uzman isimden dikkat çeken açıklama
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathane
En Çok Okunan Haberler
Kasım ayı TÜFE verisi ile 5 aylık enflasyon farkı belli oldu

Kasım ayı TÜFE verisi ile 5 aylık enflasyon farkı belli oldu

Naci Görür'den ilk açıklama 'Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama...'

Naci Görür'den ilk açıklama 'Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama...'

Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçiyordu! AK Parti'li o isim istifa etti

Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçiyordu! AK Parti'li o isim istifa etti

G.Saray maçında hocasız! A. Demirspor'da Patrick Kulivert kovuldu

G.Saray maçında hocasız! A. Demirspor'da Patrick Kulivert kovuldu

İstanbul'da korkutan deprem! AFAD, depremin büyüklüğünü duyurdu

İstanbul'da korkutan deprem! AFAD, depremin büyüklüğünü duyurdu

Canlı yayında depreme yakalandı! Emekli maaşlarını anlatıyordu...

Canlı yayında depreme yakalandı! Emekli maaşlarını anlatıyordu...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Taksi şoförünü ormanlık alana götürerek astılar! Cinayeti savundular

Taksi şoförünü ormanlık alana götürerek astılar! Cinayeti savundular

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.