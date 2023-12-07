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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 7 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

07.12.2023 06:33 | Son Güncelleme:
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Son depremler listesi 7 Aralık 2023 Perşembe günü vatandaşlar dahil olmak üzere birçok kişi tarafından inceleniyor. "7 Aralık 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 7 Aralık 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 7 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 7 Aralık 2023 Perşembe günü yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette konuya dair sorgulama yapıyor. 7 Aralık 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (7 ARALIK 2023)

2023.12.07 05:40:17 40.8120 34.7233 7.4 -.- 2.0 -.- AYVAKOY-DODURGA (CORUM) İlksel
2023.12.07 04:54:08 38.7892 37.4803 5.0 -.- 2.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.12.07 04:30:05 38.0323 37.5745 5.0 -.- 3.2 3.2 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.07 03:50:44 38.4897 37.5115 19.6 -.- 1.0 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.07 03:33:12 35.1658 24.1105 8.3 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.07 03:07:19 40.2157 42.0922 8.8 -.- 2.1 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2023.12.07 02:56:21 37.8645 27.5973 5.0 -.- 2.1 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.12.07 02:55:07 37.2120 28.1613 3.0 -.- 1.7 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2023.12.07 02:30:17 38.3933 37.6185 5.4 -.- 1.1 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.07 02:29:12 37.3703 38.7632 5.5 -.- 1.9 -.- AKPINAR-(SANLIURFA) İlksel
2023.12.07 02:25:19 37.3600 38.7778 2.1 -.- 1.7 -.- CULMEN-(SANLIURFA) İlksel
2023.12.07 02:21:28 35.8640 35.6247 10.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.07 02:05:18 34.7523 25.4023 16.9 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.07 02:01:42 37.9013 37.9087 5.2 -.- 1.6 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.07 01:57:51 40.4330 28.8595 12.2 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.07 01:43:31 40.4452 28.8617 4.9 -.- 1.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.07 01:28:02 38.4422 37.6168 4.8 -.- 0.9 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.07 01:04:22 38.1333 36.6202 5.3 -.- 1.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.07 00:31:49 38.0942 36.9320 5.4 -.- 1.0 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.07 00:09:58 38.1482 36.6715 6.5 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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