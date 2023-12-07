KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 7 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 7 Aralık 2023 Perşembe günü yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette konuya dair sorgulama yapıyor. 7 Aralık 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (7 ARALIK 2023)

2023.12.07 05:40:17 40.8120 34.7233 7.4 -.- 2.0 -.- AYVAKOY-DODURGA (CORUM) İlksel

2023.12.07 04:54:08 38.7892 37.4803 5.0 -.- 2.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.07 04:30:05 38.0323 37.5745 5.0 -.- 3.2 3.2 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.12.07 03:50:44 38.4897 37.5115 19.6 -.- 1.0 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.07 03:33:12 35.1658 24.1105 8.3 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.12.07 03:07:19 40.2157 42.0922 8.8 -.- 2.1 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2023.12.07 02:56:21 37.8645 27.5973 5.0 -.- 2.1 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2023.12.07 02:55:07 37.2120 28.1613 3.0 -.- 1.7 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel

2023.12.07 02:30:17 38.3933 37.6185 5.4 -.- 1.1 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.07 02:29:12 37.3703 38.7632 5.5 -.- 1.9 -.- AKPINAR-(SANLIURFA) İlksel

2023.12.07 02:25:19 37.3600 38.7778 2.1 -.- 1.7 -.- CULMEN-(SANLIURFA) İlksel

2023.12.07 02:21:28 35.8640 35.6247 10.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.07 02:05:18 34.7523 25.4023 16.9 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.12.07 02:01:42 37.9013 37.9087 5.2 -.- 1.6 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.12.07 01:57:51 40.4330 28.8595 12.2 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.07 01:43:31 40.4452 28.8617 4.9 -.- 1.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.07 01:28:02 38.4422 37.6168 4.8 -.- 0.9 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.07 01:04:22 38.1333 36.6202 5.3 -.- 1.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.07 00:31:49 38.0942 36.9320 5.4 -.- 1.0 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.07 00:09:58 38.1482 36.6715 6.5 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



