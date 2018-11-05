HABER

Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 02:09 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yokuş aşağı giderken kontrolden çıkan hafif ticari araç bir evin çatısından oturma odasına girdi. Uyuduğu odaya 2 ayda 2. kez araç girdiğini görünce şoka giren ev sahibi genç, “Misafirden çok araç geliyor bizim evimize” diyerek tepki gösterdi. Sürücü olmadığını söyleyerek başka birini sürücü diye getiren ancak görgü tanıklarının sürücü olarak teşhis ettiği şahıs ise gözaltına alındı.

Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı!

Olay 23.30 sıralarında Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Günbatımı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Günbatımı Sokak’taki tek katlı evde yaşayan Gürkan Adalı(22), uyumak için odasına gitti. Bu sırada sokağın üst tarafındaki mezarlık yolundan inen 34 SY 6460 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak, yolun alt tarafındaki Adalı ailesine ait evin çatısına uçarak oturma odasına düştü. Yatağa uzandıktan 10 dakika sonra büyük bir gürültüyle uyanan Adalı, odasının kapısını açtığında evin çatısından oturma odasına ticari araç girdiğini görünce önce şoka girdi.

Gürültüye uyanan komşuların da yardımıyla araçtan çıkanlar kazanın şoku ile önce olay yerinden kaçtı. Evde bulunan ve aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulan Gürkan Adalı ve komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından sokağa gelen baba İbrahim ve anne Solmaz Adalı ile mahalleli, mezarlık bölgesinde alkol alanlar nedeniyle benzer kazaların sık sık yaşanmasına tepki gösterdi.

KAÇAN SÜRÜCÜ YERİNE BAŞKASI GELİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin ev sahibi ve komşuları dinlediği esnada ise kaza alanına gelen 3 kişi, sürücünün yanlarındaki genç olduğunu iddia edince kısa süreli gerginlik çıktı. Sürücünün gelen 3 kişinin arasındaki alkollü olduğunu iddia ettikleri A.K. olduğunu söyleyen Adalı ve tanıklar, şahıslar ile tartışmaya başladı. Polis ekiplerinin ara girmesi sonrası Adalı ve mahalleli sakinleşirken, sürücü olduğu iddia edilen A.K. polis aracına alındı.

AW535351_01

DAHA ÖNCE DE EVE ARAÇ GİRMİŞ

Olay sırasında diğer oğlunda misafirlikte olduğunu evi görünce şoka girdiğini söyleyen baba İbrahim Adalı, “Ses duydu, bir de baktı ki bir şey parlıyor. Sonra adamı karşısında görmüş. Bu tarafa gelemeyince adam elini uzatıp oğlumu almış. Adama su vermiş oğlum, şoka girmiş diye. Burası bizim oturma odamız. Daha önce de çatıdan oğlumun uyuduğu odaya uçmuştu. O odadan çıkmıştı araba. Yani o odayı yeni yaptık. Burayı da tamir etmiştik. Çatıdan geldi, yukarıdan. Çok süratliydi, alkollüydü. 4-5 metre uçarak çatıya girdi” dedi.

"MİSAFİRDEN ÇOK ARAÇ GELİYOR EVİMİZE"

Uyuduğu esnada odaya giren araç ile şoka girdiğini söyleyen Gürkan Adalı ise, “Ben bu odada yatıyordum zaten. 15 dakika oldu olmadı lavaboya gidip içeri odama geçtim. Daha dalmamıştım ki araba uçmuş. O şeyle kalktım baktım araba mı uçmuş diye bir şey parlıyor. Telefonun flaşını bir yaktım araba evin içinde duruyor yani. 10 dakika önce kalkmasaydım üzerime uçacaktı. Araçtakileri gördüm, polise de söyledim. 2-3 ayda bir araç giriyor. Misafirden çok araç geliyor bizim evimize” diye konuştu.

ARACI KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Evde incelemelerin tamamlanmasının ardından şikayetçi olan ev sahibi, tanıklar ve alkollü olarak aracı kullandığı iddia edilen A.K., polis aracına alınarak işlemler için Yenikent Polis Merkezine götürüldü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. (İHA)

PARTNERSeks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...Seks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...
Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!
Yalova'da esrarengiz ölüm! 4. kattan çarşafla inmeye çalışan kadın beton zemine çakıldıYalova'da esrarengiz ölüm! 4. kattan çarşafla inmeye çalışan kadın beton zemine çakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Derince eve giren araç

En Çok Okunan Haberler

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Terör örgütü YPG/PKK’ya bombalı araçla saldırdılar! Ölü sayısı 50'ye yükseldi

Terör örgütü YPG/PKK’ya bombalı araçla saldırdılar! Ölü sayısı 50'ye yükseldi

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!

Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!

Jet Sosyete dizisi yeni bölümde O Ses Türkiye sürprizi!

Jet Sosyete dizisi yeni bölümde O Ses Türkiye sürprizi!

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Saat 08.00'de başlıyor

Tüm dünya tedirginlikle bekliyor! Saat 08.00'de başlıyor

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmama siyaset yolu! Yeni düzenleme yolda!

İmama siyaset yolu! Yeni düzenleme yolda!

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Yalova'da esrarengiz ölüm! 4. kattan çarşafla inmeye çalışan kadın beton zemine çakıldı

Yalova'da esrarengiz ölüm! 4. kattan çarşafla inmeye çalışan kadın beton zemine çakıldı

Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!

Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!

Herkes oraya akın etti! Doldu, taştı

Herkes oraya akın etti! Doldu, taştı

10 Kasım tartışması! Anma 9 Kasım'a alınsın teklifine sert tepkiler

10 Kasım tartışması! Anma 9 Kasım'a alınsın teklifine sert tepkiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.