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Kangal köpeğinden yürek ısıtan görüntü

İLGİNÇ HABERLER  | 13.10.2020 12:24 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü kangal köpeğinin yeni doğmuş bir kuzuyu adeta bir anne şefkatiyle yalayarak kurutup temizlemek istemesi yürekleri ısıttı.

Zekaları ve güçlü fiziki yapılarıyla dünyanın en iyi koruma köpeği olarak kabul edilen Kangallar, sadakatleri ve koruyucu karakterleriyle de dikkat çekiyor. Kent merkezi Kardeşler mevkiinde bir besi çiftliğini korumakla görevli kangal köpeğinin yeni doğmuş bir kuzuya adeta anne şefkatiyle yaklaşması izleyenlerin yüreklerini ısıttı. Kangal köpeğinin kuzuyu yalayarak kurutup temizlemek istemesi cep telefonu kameralarına yansırken kangal köpeğinin ne kadar şefkatli bir hayvan oluşu bir kez daha gözler önüne serildi.

"ŞEFKATLİ VE MERHAMETLİ BİR SÜRÜ KÖPEĞİ"

Besi çiftliği sahibi, Ali Hakan Bedirhanoğlu, şefkatli ve merhametli bir sürü köpeği olduğu için kangal köpeğini beslediklerini ifade ederek, “Televizyonda izledim. Aksaray malaklısıyla Kangal mukayese etmiş Aksaray valisi ile Sivas valisi. Bizim kangal köpeğini besleme nedenimiz büyüklüğünden cüssesinin iriliğinden değil özelliklerinden dolayıdır. Şefkatli merhametli bir sürü köpeği olduğu için biz kangal köpeğini besliyoruz. Geçenlerde koyunumuz doğum yapmıştı. Annesi ile birlikte koyunu yalıyor. Halbuki diğer köpekler yeni doğmuş kuzuda kan olduğu için yemeye teşebbüs eder. Kangal köpeği ise bunu kurutarak annesine yardımcı oluyor, biz kangalı besleme nedenimiz bu” dedi.

"SAHİPKARLIK BUNUN GENETİĞİNDE VAR"

Kangal köpeği uzmanı ve yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kangal köpeğinin sahipkar olduğunu söyleyerek, “ Sahipkarlık bunun genetiğinde var. Ben her zaman şunu söylüyorum, bir kulvar içerisinde bir gen havuzu oluşturduğunuz zaman bizler gibi bu işi profesyoneli, dengelemeye çalışan üretimi tamamen sahaya sürüp böyle vasıflı hayvanları ortaya koyduğunuz zaman siz onun sahipkarlığını benimsediğini sevgisini ve ona ne kadar masumane davrandığını ve anne iç güdüsüyle yaklaştığını görürsünüz. Kangalın doğasında onla beraber yaşadığı çalıştığı aynı dili aynı bağı aynı görseli aynı sevgiyi aynı hazı aynı keyfi kullandığı bir korumakla mükellef olduğu hayvanı var. Aslında onlar birbirleriyle o kadar yakınlar ki, acıları bir mutlulukları bir sevgileri bir paylaşımları ve gördükleri bir. Annenin yapmasının gerektiğinin tamamını da o yapabiliyor” diye konuştu.

(İHA)

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