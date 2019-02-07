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"Kanımız birilerine can olsun"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 15:33 | Son Güncelleme

Edirne'de, emekli astsubaylar Kızılay'ın "acil kan bağışı" çağrısına destek olmak amacıyla kan verdi. - TEMAD Edirne Şubesi Başkanı Aydın Bildiş: - Kan bağışında bulunmak için bir kampanya başlattık. Üyelerimiz de büyük bir özveriyle buraya gelip kanlarını veriyor. Kanımızın birilerine can olmasını istiyoruz"

EDİRNE (AA) - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Edirne Şubesi üyeleri, Kızılay'ın "acil kan bağışı" çağrısına destek olarak kan bağışında bulundu.

Destek kampanyasına katılan emekli astsubaylar ve aileleri, Edirne Kızılay Kan Merkezine geldi. Yapılan bilgilendirmenin ardından formu dolduran TEMAD üyeleri, kan bağışında bulundu.

TEMAD Edirne Şubesi Başkanı Aydın Bildiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılay'ın kan ihtiyacını karşılamak için kampanya başlattıklarını söyledi.

Sağlıklı olan herkesi kan bağışında bulunmaya davet eden Bildiş, şunları kaydetti:

"TEMAD olarak kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Tabii kamu adına yapmamız gereken sorumluluklarımız var. Kan bağışı da bunlardan biri. Kızılay'dan aldığımız bilgiler kış aylarında kan bağışının düştüğü ve ihtiyacın arttığı yönünde. Biz de bu esnada devreye girip, kan bağışında bulunmak için bir kampanya başlattık. Üyelerimiz de büyük bir özveriyle buraya gelip kanlarını veriyor. Kanımızın birilerine can olmasını istiyoruz."

Edirne Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. İsmail İsmail ise ülkenin kan ihtiyacını karşılayabilmek için çalıştıklarını ifade etti.

Türk Kızılay'ı olarak Türkiye'nin her yerinde kan bağış kampanyaları düzenlediklerini anlatan İsmail, "Kızılay olarak görevimiz ve hedefimiz, ülkenin kan ihtiyacının tamamını karşılamak. Soğuk havalar ve kışın etkisiyle son zamanlarda kan bağışında bir azalma olmuştu. Yapılan çağrılara vatandaşlarımız destek oluyor. TEMAD üyeleri de sağ olsunlar bugün kalabalık bir şekilde buradalar ve kan bağışı yapıyorlar." diye konuştu.

Emekli astsubay Ümit Asıkan da "Toplumumuza, milletimize faydalı olmak için kan bağışı yapmak için dernek olarak buradayız. Toplumumuza hizmet etmeye devam ediyoruz." dedi.

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